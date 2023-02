6 NATIONS 2023 - Depuis plusieurs années, de nombreux joueurs dénoncent la dureté du calendrier français, qui mêle match de championnat, joutes européennes et rencontres internationales. Avec tous ces rendez-vous, le corps des internationaux Français est mis à rude épreuve et les joueurs français joueraient bien plus que les Irlandais. Mais cela est-il vrai ? Avant Irlande - France, nous faisons une analyse chiffrée des temps de jeu pour les internationaux.

Lorsqu'il est venu le moment d'évoquer les risques de blessure d'Antoine Dupont au vu de son nombre de matchs joués, Thibault Giroud répondait ceci à Midi Olympique : "Si la Coupe du monde était dans deux ans, je vous dirais que je serai très inquiet pour Antoine. Arriver à maintenir ce niveau d’intensité… (il grimace) C’est bien que le Mondial soit dans huit mois. Mentalement et physiquement, jouer 2000 minutes par an à son niveau, tu ne peux pas le reproduire pendant dix ans." Un témoignage intéressant de la part du directeur de la performance du XV de France, évidemment éminemment sensibilisé aux risques liés au calendrier surchargé des joueurs français. Depuis des années, la question du temps de jeu de ces derniers au cours de la saison inquiète. Jouent-ils beaucoup trop et cela cause-t-il un risque de blessure supplémentaire ? Surtout, cela altère-t-il les performances des principaux concernés au cours de la saison ?

Une chose est sûre, c'est qu'entre le championnat, la coupe d'Europe et les échéances internationales, les internationaux Français n'ont que trop peu de temps pour permettre à leur corps de se régénérer. Mais qu'en est-il comparé aux Irlandais, qu'ils affronteront ce week-end, lors d'un match au sommet du Tournoi des 6 Nations 2023 ? Pour permettre de se faire une idée, nous avons calculé le temps de jeu depuis le début de la saison de chacun des 30 joueurs titulaires ce samedi à Dublin, afin de les comparer.

Une différence notable au niveau de la charnière

Ce qu'il faut souligner, c'est que la moyenne de temps de jeu des quinze joueurs titulaires côtés français ce samedi, est de 1006,9 minutes jouées depuis le début de la saison. Une moyenne qui est baissée à 820,4 minutes jouées pour les quinze joueurs irlandais. L'écart est significatif, et cela est notamment provoqué par les nombreuses minutes jouées par Grégory Alldritt (1303), Anthony Jelonch (1224), Ethan Dumortier (1270) ou encore Yoram Moefana (1222).

Il faut en plus se dire que la moyenne des Bleus est baissée par Cyril Baille (474), Thibaud Flament (657) et Paul Willemse (747), qui ont tous été blessés cette saison. Mais dans le comparatif entre les deux équipes, la chose la plus impressionnante est la différence de fraîcheur entre les deux charnières. Bien que blessé deux mois en début de saison, Romain Ntamack a tout de même disputé 959 minutes depuis septembre. Pour Dupont, le chiffre monte à 1181 minutes. Côté irlandais, Connor Murray n'a disputé que 440 minutes et Jonathan Sexton a joué 402 minutes depuis le début de la saison. La différence est grande et pourrait avoir son importance à Dublin samedi.

Le nombre de minutes jouées par chacun des titulaires du France - Irlande de samedi prochain Midi Olympique - Midi Olympique

Nous pouvons au final remarquer qu'il n'y a que Tadhg Beirne, James Ryan et Garry Ringrose qui ont joué plus de minutes que leur adversaire direct de samedi. C'est donc confirmé, les Français jouent bien plus que les Irlandais. La question est donc maintenant de savoir si cela est problématique...

La France affronte l'Irlande samedi à 15h15.