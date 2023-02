6 NATIONS 2023 - "L'Analyse de la compo" a débriefé ce jeudi soir la composition d'équipe du XV de France annoncée par le sélectionneur Fabien Galthié. Si le XV de départ ne connaît pas de changement, l'arrivée de François Cros sur le banc pourrait avoir des aspects bénéfiques sur la discipline des Bleus, qui a été un point noir à Rome.

Jeudi soir, nous étions en live sur Twitch pour analyser le XV de départ de Fabien Galthié et plus généralement discuter de tout l'avant match de ce sommet entre l'Irlande et la France. Trop juste pour l'Italie, François Cros sera sur le banc à l'Aviva Stadium. Le troisième ligne réputé pour sa science du jeu et son calme pourrait bien être l'un des éléments clé qui pourrait résoudre l'indiscipline des Bleus, notamment dans les derniers instants de la rencontre.

François Cros est revenu d'une longue blessure, c'est pourquoi il a peu joué cette saison avec le Stade toulousain. Le staff de Fabien Galthié a pris son temps avec le joueur, ce qui lui permet de rentrer sur la feuille de match à Dublin ce samedi.

Avec Manon Moreau, Simon Valzer et Tristan Failler.