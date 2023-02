TRANSFERTS - Ce jeudi, Perpignan a annoncé la prolongation de contrat de son demi de mêlée Sadek Deghmache (27 ans). Celui qui a passé l'ensemble de sa carrière professionnelle à l'USAP restera deux ans de plus en Catalogne, alors qu'une année optionnelle a été ajoutée au contrat.

Sadek Deghmache reste fidèle aux Sang et Or ! Le demi de mêlée de 27 ans a trouvé un accord avec son club de toujours, pour prolonger son contrat de deux ans de plus. Une année optionnelle a même été ajoutée dans le deal. Catalan de toujours, Deghmache a joué 121 matchs sous le maillot perpignanais dans sa carrière et a inscrit 14 essais. Souvent titulaire en Top 14 cette saison, il a disputé 16 rencontres depuis septembre avec l'USAP pour deux essais marqués.

Il a notamment participé à la victoire plus qu'importante des Catalans sur la pelouse de Brive, lors de la 17e journée de championnat (22-24), en inscrivant un essai. Formé à Céret, Deghmache avait rejoint Perpignan en 2014, alors que le club était en Pro D2 et continue de lutter pour le maintien du club dans l'élite du rugby français.