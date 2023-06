PRO D2 - Les chocs entre Agen et Mont-de-Marsan, Oyonnax et Biarritz, et celui pour le maintien entre les relégables Soyaux-Angoulême et Massy... Découvrez toutes les compositions officielles de la 20e journée de Pro D2.

Oyonnax - Biarritz

Le XV de départ officiel d'Oyonnax : 15. Ensor ; 14. Ravouvou, 13. Millet, 12. Lovobalavu, 11. Reybier ; 10. Bouraux, 9. El Khattabi ; 7. Credoz, 8. Grice, 6. Lebreton ; 5. Fabregue, 4. Murday ; 3. Laclayat, 2. Geledan, 1. Raynaud (cap.).

Remplaçants : 16. Durand, 17. Abraham, 18. Lebas, 19. Mafi, 20. David, 21. Soulan, 22. Taofifenua, 23. Delmas.

Le XV de départ officiel de Biarritz : 15. Jonas ; 14. Barry, 13. Morgan, 12. Cadot, 11. Artru ; 10. Perraux, 9. Couilloud ; 7. Hébert, 8. Dixon, 6. O'Callaghan (cap.) ; 5. Tyrell, 4. Dyer ; 3. Samaran, 2. Renaud, 1. Erdocio.

Remplaçants : 16. Carella, 17. Nutsubidze, 18. Matiu, 19. Vergnaud, 20. Cubelli, 21. Germain, 22. Lonca, 23. Azariashvili.

Rouen - Grenoble

Le XV de départ de Rouen : 15. Surano ; 14. Bertschy, 13. Peleseuma, 12. Jackson, 11. Masilevu ; 10. Pourteau, 9. Nanette ; 7. Burger, 8. Fofana, 6. Costa ; 5.Maximin, 4. Astle (cap.) ; 3. H. N’Diaye, 2. Ma’afu, 1. Fournier.

Remplaçants : 16. Lesueur, 17. Clement, 18. J. Leleu, 19. W. N’Diaye, 20. Campeggia, 21. Luatua, 22. Lydon, 23. Thomas.

Infirmerie : peu de nouvelles blessures, mais toujours les mêmes absents : Matthieu Bonnot avec un coude luxé, il est en reprise tonique, Lucas Malbert au même poste a des soucis musculaires (trois semaines). Peter Lydon est de retour après quasiment six semaines d’absence, et devrait jouer une trentaine de minutes. Julien Ruaud et Raphaël Vieilledent sont toujours sur le flanc. Vito Mapapalangi n’est pas blessé mais sur le coup de trois cartons jaunes donc absent.

Le XV de départ de Grenoble : 15.Farnoux; 14.Hulleu, 13.Hepetema, 12.Barthélémy, 11.Dupont; 10.Fortunel, 9. Escande; 7.Martel, 8.Muarua, 6.Schoeman; 5.Halaifonua, 4.Lainault; 3.Montagne, 2.Sarragallet, 1.Zhvania.

Remplaçants : 16. Rossi, 17. Gauthier, 18. Vigne, 19.Ancely, 20. boissier, 21. Fusier, 22. Trouilloud, 23. Taufa.

Infirmerie : victorieux d’Agen la semaine dernière, les Isérois savent l’importance de ce déplacement où ils escomptent bien récupérer de précieux points pour préserver leur place dans le top 6, puisqu’ils demeurent à portée de fusil de Nevers, Béziers ou encore Aix-en-Provence. Le groupe convoqué ne devrait ainsi guère connaître de changements, sachant que les internationaux U20 seront sur le front en Irlande et que des cadres Gray (mollet), Ba.Ezcurra (ischios) ou Orioli sont toujours indisponibles.

Vannes – Montauban

Le XV de départ de Vannes : 15. Camou ; 14. Hulleu, 13. Holder, 12. Vilaseca, 11.Gratien ; 10. Lafage, 9. Gouaux ; 7. Gorrissen (cap.), 8.Boulier, 6. Pedemonte ; 5. Johnson, 4. J. Edwards ; 3. Tafili, 2. Leafa, 1. Bordelai.

Remplaçants : 16. Blanchard, 17. Bessonart, 18. Marks, 19. Bazin, 20. Percillier, 21 Chezeau, 22. Freitas, 23. Afoa.

Infirmerie : Afoa, Bordelai, M. Edwards, Blanchard, ainsi que Vilaseca réapparaissent au sein du collectif pour la réception de Montauban. C’est également vrai pour Pedemonte, et Holder peu utilisé cette saison. Etienne (douleur à la hanche) et Costossèque (ischion-jambiers) sont toujours aux abonnés absents, avec les Borie (pied), et Iachizzi en sélection italienne pour le Tournoi. Mathys Gratien est confirmé à l’aile, alors que Myles Edwards refait surface.

Le XV de départ de Montauban : 15. Salles ; 14. Rokoduguni, 13. Mathy (cap.), 12. Galala, 11. Sanchez ; 10. Bosviel , 9. Méric; 7. Ringuet, 8. Momo, 6. Witt ; 5. Manukula, 4. Vaotoa ; 3. Laval , 2. Firmin, 1. Vanai

Remplaçants : 16. Deligny, 17. Seyrolle, 18. Malafosse, 19. Quercy, 20. Bernadet, 21. Bonnin, 22. Hauw, 23. Renaud. Infirmerie : Segundo Tuculet s’est fait mal au genou et doit passer des examens prochainement pour déterminer la gravité de la blessure. Alors que Dan Malafosse est de retour, tout comme Maxime Salles, Jean-Bernard Pujol est toujours en phase de reprises Tyrone Viiga pourrait ne pas revenir cette saison après avoir subi un arrachement ligamentaire à l’épaule. Quentin Delord (cheville) et Maselino Paulino sont toujours blessés. Abzhandadze et Giorgadze sont avec la Géorgie.

Provence rugby – Nevers

Le XV de départ de Provence Rugby : 15. Massip ; 14. Bly, 13. Betham (cap.), 12.Finau, 11. Bouhedjeur ; 10. McPhillips, 9. Tarel ; 7. Jegerlehner, 8. Axtens, 6 Piazzoli ; 5. Flanquart, 4. Chartier ; 3. Tagi, 2. L. Martin, 1. Wegrzyn.

Remplaçants : 16. Kessler, 17. Nostadt, 18. Dufour, 19. Mousties, 20. J. Martin, 21. Selponi, 22. Marrou, 23. Lolohéa.

Infirmerie : un nouveau coup dur a frappé le groupe de Provence Rugby. Blessé à la cuisse contre Mont-de-Marsan, le demi de mêlée Joris Cazenave sera de nouveau absent des terrains pendant plusieurs semaines. Si l’on ajoute à cela, l’indisponibilité de Jonathan Ruru à ce même poste, le staff technique va devoir donc composer avec deux jeunes (Simon Tarel et Jérémie Martin) pour conduire le jeu aixois. Autre indisponibilité qui dure, celle du troisième ligne anglais, Teimana Harrison, toujours pas apte à reprendre la compétition.

Le XV de départ de Nevers : 15. Dumas ; 14. Charlat, 13. Paris, 12. Derrieux (cap.), 11. Ambadiang ; 10. Le Bourhis, 9. Cottin ; 7. Bastide, 8. Adendorff, 6. David ; 5. Toleafoa, 4. Van der Merwe ; 3. Ikahehegi, 2.Hamel, 1. Mataradze.

Remplaçants : 16. Beaudaux, 17. Tufele, 18. Polutele, 19.Kazubek, 20. Barbier, 21. Faucher, 22. Zénon, 23. Falatea.

Infirmerie : après avoir enchaîné neuf titularisations, Kylian Jaminet cède sa place, mais sur blessure, au bénéfice de Benjamin Dumas, qui n’a plus joué depuis la 6e journée. Le centre Alivereti Loaloa, lui aussi très sollicité (dix matchs d’affilée), est laissé au repos ; « perdu de vue » depuis la 10e journée, le trois-quarts polyvalent Thomas Zénon fait donc son retour. Revenu de prêt de Chambéry, Mattéo Faucher pallie sur le banc l’absence de Shaun Reynolds et de Tanguy Ménoret.

Soyaux-Angoulême – Massy

Le XV de départ de Soyaux-Angoulême : 15. Lafitte, 14. Laforgue, 13. Mau, 12.Naqiri, 11. Lestremau ; 10. Ugalde, 9. Saubusse ; 7. Burgaud, 8. Copeland, 6. Gibouin (cap.) ; 5. Nabou, 4. Beukeboom ; 3.Gogisvanidze, 2. Avei, 1. Vartan.

Remplaçants : 16. Barka, 17. Diakhité, 18. Texier, 19. Jarmouni, 20. Bau, 21. Botica, 22. Brosset, 23. Saulo.

Infirmerie : les semaines se suivent et se ressemblent pour Soyaux-Angoulême. Le staff angoumoisin peut s’appuyer sur son troisième ligne Jarmouni souffrant à Béziers, mais doit composer avec une première ligne amputée d’Odishvili, Le Guen, Boutemmani, Kumbiraï, Diakité. La rotation est donc limitée depuis maintenant plusieurs semaines dans ce secteur de jeu. Concernant la ligne des trois-quarts, Lafon, Ayarza et Tugayé sont également toujours sur le flanc et tardent à effectuer leur retour. Martins est pour sa part retenu avec la sélection portugaise.

Le XV de départ de Massy : 15. Clouté ; 14. Carré, 13. Taulagi, 12 ; Jacomme, 11. Farissier, ; 10. Ortolan ; 9. Prier ; 7. Nollet, 8. Gbizie, 6. Timo ; 5. Oulaï, 4. Chauveau (cap.) ; 3. Visser, 2. Trassoudaine, 1.Poipy.

Remplaçants : 16. Chabeaudie, 17. Corréa, 18. Nonkontwana, 19.Lam, 20. Pichon, 21. Haydon-Wood, 22. Guillomot, 23. Ferrer.

Infirmerie : le troisième ligne Tony Tissot avait quitté prématurément la pelouse contre Caracssonne. Il a été victime d’une blessure assez rare : une luxation d’un petit doigt, sans fracture, mais ouverte. Il sera sur le flanc pour deux ou trois semaines au moins. Le deuxième ligne Marco Fuser soigne encore sa cheville, et le troisième Jean-Maurice Deccuber son genou. Tous les deux pourraient être aptes pour recevoir Aurillac.

Colomiers – Béziers

Le XV de départ de Colomiers : 15. Girard ; 14. Auriac, 13. Perrin, 12. Pimienta, 11. Saurs ; 10. Javaux, 9. Gori ; 7. Lescure, 8. Dastugue, 6. Coletta (cap.) ; 5.Granouillet, 4. Thomas ; 3. Pirlet, 2. Ready, 1. Dubois.

Remplaçants : 16. Elliot, 17. Tartas, 18. Ricard, 19. Peysson, 20. Deysel, 21. Galthié, 22. Rokoduguni, 23. Fepulea’i.

Infirmerie : Thomas Larrieu s’est rajoutée à la liste des absents, la faute à une entorse acromio-claviculaire. Dans la semaine, Alexis Palisson était gêné par un souci récurrent à la cheville. Le centre Michele Campagnaro était absent, touché au dos. Waël Ponpon (plancher orbital) et Pierre-Samuel Pacheco (ischio-jambiers) sont toujours absents. Pour Beka Sheklashvili (mollet), le bloc est largement compromis. Quant à Romain Bézian, sa reprise progressive évolue de manière positive.

Le XV de départ de Béziers : 15. Plazy ; 14. Votu, 13. Swanepoel, 12. Tofa, 11.Costa Storti ; 10. Dreuille, 9. Short ; 7. Massot, 8. Hoarau, 6. Barrère (cap.) ; 5. Maamry, 4. Bitz ; 3. Arroyo, 2. Pinto-Ferrer, 1.Fernandes.

Remplaçants : 16. Estériola, 17. Meyer, 18. Madigan, 19. Lemardelet, 20. Valentine, 21. Uruty, 22. Poi, 23. Hagan.

Infirmerie : Jon Zabala est toujours à la disposition de la sélection espagnole. Ferdinand Changel (genou) et Giorgi Akhaladze (cheville) ne sont pas suffisamment remis tout comme Pierre Gayraud (coude), Gillian Benoy (mollet) et Pierre Courtaud. Pierrick Gunther est victime d’une pubalgie depuis peu alors Sias Koen s’est plaint de l’épaule durant la semaine. Gabin Lorre poursuit son protocole de récupération alors que Maxime Espeut est laissé au repos. Retours d’Éloi Massot, Dries Swanepoel et Clément Estériola dans le groupe.

Aurillac – Carcassonne

Le XV de départ d’Aurillac : 15. Neisen ; 14. Niko, 13. Yobo, 12. Powell, 11. Gogoladze; 10. Palmier, 9. Bouyssou ; 7. Huurman, 8. Tison (cap.), 6. Tivoli ; 5. Javakhia, 4. Dodson ; 3. Kartvelishvili, 2.Smith, 1. Plantier.

Remplaçants : 16. Nioradze, 17. Rodgers, 18. Singer, 19. Rolland, 20. Maituku, 21. Delarue, 22. Aucagne, 23. Kiteau.

Infirmerie : Beka Shvangiradze est toujours indisponible. Gauthier Minguillon et Steve Moukete sont encore en réathlétisation. Touché aux côtes à Nevers, AJ Coertzen sera indisponible encore quelques jours, tout comme Eoghan Masterson. En revanche, on notera le retour de Martial Rolland aux entraînements, mais peut-être encore trop juste pour affronter Carcassonne. Giorgi Gogoladze devrait lui retrouver le groupe.

Le XV de départ de Carcassonne : 15. Anon ; 14. Darrelatour, 13. Puletua, 12.Plessis, 11. Clavières ; 10. Jones, 9. Pagès ; 7. Harley, 8.Reynaud, 6. Carroll ; 5. Landman, 4. Manchia (cap.) ; 3.Bekoshvili, 2. Carbou, 1. Amrouni.

Remplaçants : 16. Petriashvili, 17. Mavinga, 18. Joussain, 19.Hilsenbeck, 20. Dulon, 21. Onambélé, 22. Plessis-Couillaud, 23. Boyadjis.

Infirmerie : l’encadrement va procéder à quelques changements. Titulaires à Massy, l’arrière Baptiste Mouchous et l’ailier, Benoit Jasmin quittent le groupe et sont respectivement remplacés par Damien Anon et Léo Darrelatour. Samuel Marqués rejoint l’équipe nationale portugaise laquelle affronte la Pologne dans le cadre du Tournoi B, Pierre Pagès va débuter la rencontre au poste de numéro 9. Pierre Aguillon, le capitaine est mis au repos pour le déplacement dans le cantal. Jordan Puletua se retrouve titulaire au centre pour la première fois de la saison.

Agen – Mont-de-Marsan

Le XV de départ d’Agen : 15. Buttin ; 14. Railevu, 13. Garrigues, 12. Ramoka, 11.Etcheverry ; 10. Jantjies, 9. Takulua ; 7. Olmstead, 8.Devergie, 6. Gayraud ; 5. Demotte (cap.), 4. Maksymiw ; 3. Burin, 2.Sosene-Feagai, 1. Lombard-Buret.

Remplaçants : 16. Zarantonello, 17. Guion, 18. Z. Farrance, 19.Lokotui, 20. Bellot, 21. Vincent, 22. Joseph, 23. B. Farrance.

Infirmerie : en première ligne, Théo Sauzaret (biceps) est en phase de reprise. Vincent Farré est encore un peu juste à la suite de sa commotion mais pourrait être aligné jeudi prochain contre Provence Rugby. Arnaud Duputs (déchirure de l’ischio-jambier) est forfait. Au même titre que Matthieu Bonnet (cheville). Derrière, Loris Tolot (côtes) ne devrait pas revenir avant le prochain bloc. Idem pour le jeune arrière, Romain Darchen, touché à l’épaule à Grenoble et indisponible trois mois. Mathieu Lamoulie pourrait reprendre la semaine prochaine.

Le XV de départ de Mont-de-Marsan : 15. Laousse-Azpiazu ; 14. Sayerse, 13.Curtis, 12. Even, 11. Rasaku ; 10. Du Plessis (cap.), 9.Loustalot ; 6.Brethous, 8. Faleafa, 7. Banos ; 5. Fortuin, 4. Durand, 3.Masharachvili, 2.Gonzalez, 1. Bultel.

Remplaçants : 16. Labouyrie, 17. Innocente, 18. Tauleigne, 19.Robic, 20. Doan, 21. Renda, 22. De Nardi. 23. Alves.

Infirmerie : de nombreux absents sont à déplorer côté montois pour cette rencontre. Max Curie (côtes), Romain Latterrade (épaule), Mattéo Lalanne (genou), George Gajion (sélection), Baptiste Hézard (lombalgie), Léandro Cedaro (mollet), Aurélien Lisena et Andreï Ostrikov (malades), Veresa Ramototabua (hanche) Nicolas Garrault (suspendu) rejoignent Nacani Wakaya et Wame Naituvi à l’infirmerie. Thomas Bultel est de retour en première ligne après plusieurs semaines d’absence.