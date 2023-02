PRO D2 - En ouverture de la vingtième journée, Biarritz se déplace sur le terrain d’une équipe d’Oyonnax qui reste sur deux défaites consécutives. Partis mardi du Pays basque, les rouges et blanc aimeraient bien créer la surprise et s’offrir une deuxième victoire, cette saison, face au leader du championnat.

C’est un long voyage, un de ceux qui forment la jeunesse, paraît-il que le Biarritz olympique a entamé mardi matin pour rejoindre Oyonnax, son stade Charles Mathon, sa pelouse synthétique et ses températures hivernales. Avec ce long périple, que les Basques ont effectué en deux fois (ils vont passer les nuits de mardi et mercredi au Ruck Hôtel de Lyon et ne partiront à Oyonnax que jeudi) la semaine de travail des partenaires de Dave O’Callaghan a été aménagée, puisqu’ils ne se sont entraînés que lundi à Aguiléra, puis mercredi à Gerland (le LOU ayant prêté son terrain à l’équipe basque).

“Ce déplacement sur deux-trois jours est un bon compromis pour mettre les joueurs dans de bonnes dispositions, estime Matthew Clarkin. Nous avons attaqué les trois premiers matchs de ce bloc (Agen, Vannes et Oyonnax, NDLR) comme des petites phases finales, puisqu’ils ont lieu face à des équipes qu’on risque de croiser en fin de saison, si on se qualifie.”

Biarritz peut-il viser le top deux ?

Jeudi soir, autour de 23 heures, Biarritz va savoir. Savoir si, malgré son effectif diminué (plus de dix absents), il a ses chances pour accrocher une place dans le top deux, synonyme de demi-finale à domicile. Savoir, aussi, où il se situe face à la meilleure équipe de la division, même si Oyonnax vient de perdre deux fois de suite. “Même si notre équipe n’est pas au complet, 23 joueurs seront sur le terrain et ce sera l’occasion de montrer, pour eux, qu’ils savent préparer un match important, du niveau des phases finales. C’est une occasion en or pour certains joueurs”, glisse le directeur sportif.

Alors bien entendu, ni le classement, ni le niveau réel des Biarrots ne seront figés au soir de ce choc entre prétendants à la montée, mais cette rencontre aura au moins le mérite de donner quelques indicateurs, à trois mois du début du sprint final. “Comptablement, à la fin de ce bloc, on saura définitivement si la deuxième place reste un objectif atteignable, rappelle Clarkin. Si on arrive à battre Oyonnax, on pourra rester crédible dans la course au top deux. Jeudi, on devra répondre présent au niveau physique qu’Oyonnax est capable de proposer. Il faudra être là dans la zone de ruck et meilleur que la semaine dernière. En tout cas, on ne fait pas une croix dessus en se disant qu’il n’y a rien à attendre de ce match. Malgré toutes les difficultés, le long déplacement, nos blessés, le groupe se déplace avec des ambitions.”

Baptiste Erdocio est apte, Thomas Sauveterre a fait le voyage, mais il ne jouera pas

Partis à 26 joueurs, les Basques devraient se présenter avec un groupe à peu près similaire à celui qui a battu Vannes vendredi dernier (19-13), l’infirmerie ne s’étant pas spécialement vidée ces derniers jours.

La reprise de Simon Augry, initialement prévue pour cette semaine, a été retardée. Adrian Motoc a rejoint la sélection roumaine pour le Tournoi des VI Nations B et Baptiste Erdocio, autour de qui une inquiétude régnait au soir de la réception des Bretons, pourra finalement tenir sa place. Si Thomas Sauveterre a fait le déplacement jusqu’à Oyonnax pour être au contact du groupe, il ne devrait pas prendre part à la rencontre de jeudi soir. Pour cause, le neurologue n’a pas encore donné son feu vert après la commotion du talonneur biarrot contre Agen.