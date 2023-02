6 NATIONS 2023 - La France se déplace à Dublin pour le choc de cette deuxième journée du Tournoi, le pays de Galles se rend à Murrayfield, l’Angleterre de son côté reçoit la Nazionale d’Ange Capuozzo. Voici tout ce qu’il fait savoir de la deuxième journée du Tournoi des 6 Nations.

Les Matchs :

Les Stades :

Irlande - France : l’Aviva Stadium de Dublin

Écosse - pays de Galles : Murrayfield à Édimbourg

Angleterre - Italie : Twickenham à Londres

Les arbitres :

Irlande - France : M. Barnes (RFU) assisté de MM. Carley (RFU) et Way (RA). Vidéo : M. Pickerill (NZR).

: M. Barnes (RFU) assisté de MM. Carley (RFU) et Way (RA). Vidéo : M. Pickerill (NZR). Écosse - pays de Galles : M. Brace (IRFU) assisté de MM. Murphy (IRFU) et Busby (IRFU). Vidéo : M. MacNeice (IRFU).

: M. Brace (IRFU) assisté de MM. Murphy (IRFU) et Busby (IRFU). Vidéo : M. MacNeice (IRFU). Angleterre - Italie : M. Doleman (NZR) assisté de MM. Raynal (FFR) et Trainini (FFR). Vidéo : M. Gauzins (FFR).

Les chaînes :

Irlande - France : France 2

Écosse - pays de Galles : France 2

Angleterre - Italie : France 2

Le choc :

Difficile de choisir une seule rencontre pour évoquer un choc dans ce Tournoi des 6 Nations. Pourtant l’opposition entre l’Irlande n°1 mondiale face à la France n°2 mondiale, s’apparente comme le match des titans. Les Bleus sont sur une série de quatorze succès de rang, dont le scalp de toutes les grosses nations du circuit international et tenant du titre du grand Chelem. De son côté la sélection Trèfle surfe sur un de série de onze victoires consécutives. Les coéquipiers de Sexton ne se sont tout simplement plus inclinés depuis le dernier Tournoi des 6 Nations et une défaite 30-24 au Stade de France…contre le XV de France. La bataille à Dublin risque donc d’être épique.

La stat’ : 22

C’est le nombre de rencontres disputées entre l’Angleterre et l’Italie dans le Tournoi des 6 nations. C’est également le nombre de victoires du XV de la Rose face à la Squadra Azzurra. L’Italie qui a intégré le Tournoi lors de l’année 2000 n’aura donc jamais réussi à s’offrir les Anglais au sein de la compétition continentale. Si une victoire semble peu probable sur la pelouse de Twickenham dimanche soir, méfiance néanmoins à cette sélection italienne qui a sérieusement bousculé le XV de France à Rome.