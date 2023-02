6 NATIONS - Le sélectionneur irlandais Andy Farrell a dévoilé sa composition d'équipe pour le choc de ce Tournoi des 6 Nations, entre l'Irlande et la France. Jonathan Sexton, qui était incertain, est bien présent à l'ouverture. Connor Murray fait aussi partie du XV de départ, alors que Dan Sheehan est lui finalement forfait.

Peu après l'annonce par Fabien Galthié de la composition du XV de France pour le match face à l'Irlande samedi, c'est au tour d'Andy Farrell de livrer son XV de départ pour ce choc de la deuxième journée du Tournoi des 6 Nations 2023. Alors qu'il était acté que Jamison Gibson-Park, Tadhg Furlong et Cian Healy - tous blessés - étaient forfaits pour cette rencontre, un doute subsistait quant aux présences de Jonathan Sexton et Connor Murray. Finalement l'ouvreur, qui est sorti après une béquille contre le pays de Galles et qui a dû passer un protocole commotion, sera bien titulaire pour affronter les Bleus à Dublin.

Avec lui à la charnière, Connor Murray tiendra donc lui aussi sa place malgré une alerte. Ce n'est pas le cas de Dan Sheehan, absent de la composition irlandaise et remplacé par Bob Herring alors que Ronan Kelleher est de retour sur le banc. Les Irlandais ne dont donc qu'un seul changement dans leur XV de départ par rapport au match remporté face au pays de Galles il y a une semaine au Principality Stadium (10-34). Le meilleur joueur du monde, Josh van der Flier, sera aux côtés de Caelan Doris et Peter O'Mahony en troisième ligne.

Le triangle arrière sera lui composé de James Lowe, Hugo Keenan et Mack Hansen, trois joueurs qui avaient brillé lors de la première journée et qui seront des menaces importantes contre les Bleus.

Introducing your Ireland line up for Saturday! \u270a#TeamOfUs | #GuinnessSixNations — Irish Rugby (@IrishRugby) February 9, 2023

Le XV de départ de l'Irlande : 15. Keenan ; 14. Hansen, 13. Ringrose, 12. McCloskey, 11. Lowe ; 10. Sexton (cap), 9. Murray ; 7. van der Flier, 8. Doris, 6. O'Mahony ; 5. Ryan, 4. Beirne ; 3. Bealham, 2. Herring, 1. Porter

Les remplaçants : 16. Kelleher, 17. Healy, 18. O'Toole, 19. Henderson, 20. Conan, 21. Casey, 22. Byrne, 23. Aki