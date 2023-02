6 NATIONS -20 - L’encadrement tricolore a dévoilé la composition de l’équipe qui affrontera l’Irlande, à Cork pour le compte de la deuxième journée du Tournoi des Six Nations moins 20 ans 2023. Des Bleus de nouveau emmenés par leur capitaine Nicolas Depoortere.

La composition des Bleuets est connue ! France Rugby a communiqué les 23 joueurs qui enfileront la tunique frappée du coq ce vendredi soir pour défier l'Irlande.

Sébastien Calvet (Manager France moins 20 ans) précise que son équipe va devoir élever son niveau de jeu lors de ce déplacement : "Cette composition d’équipe marque la fin de ce 1er bloc complexe avec deux déplacements en Italie et désormais en Irlande qui a défait les Gallois chez eux. Nous devons vite tirer les leçons de notre match à Trévise pour relever le défi Irlandais. Le groupe a vu l’arrivée de renforts de poids avec 5 joueurs qui ont joué ce week-end en Top 14. Tous sont confiants et conscients qu’il faudra élever le niveau en conquête et au combat."

En première ligne, on retrouve Penverne et Zaccharie Affane. Les deux piliers seront accompagnés du Grenoblois Barnabé Massa.

À la charnière une association briviste avec Carbonneau et Raffy. L'attelage au centre sera composé de Gailleton de retour dans le groupe et de Depoortere qui portera le brassard.

Enzo Benmegal, Louis Bielle-Biarrey et Théo Attissogbe formeront le triangle arrière.

La composition de la France U20 face à l’Irlande

15.Bielle-Biarrey, 14.Attissogbé, 13.Depoortère (cap.), 12.Gailleton, 11.Benmegal 10.Raffy, 9.Carbonneau 7. Nouchi, 8.Gazzotti, 6.Jégou, 5.Liufau, 4.Auradou 3.Affane, 2. Massa 1.Penverne.

Remplaçants : 16.Lacombre, 17.Tabarot, 18.Pakihivatau, 19.Chinarro, 20.Castro Ferreira, 21.Reus, 22. Mathiron, 23.Ferté.