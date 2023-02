Qui pour succéder à Patrick Arlettaz à Perpignan ? En début de semaine, l'emblématique manager de l'USAP a annoncé qu'il allait "prendre du recul" en fin de saison durant l'émission Twitch de Canal+Rugby. Pour le remplacer à la tête du club Sang et Or, des noms circulent déjà.





Après sept ans de bons et loyaux services, Patrick Arlettaz ne devrait pas poursuivre son poste de manager de l'USAP. L'intéressé a expliqué vouloir "prendre du recul" lors d'une émission de Canal+Rugby sur la plateforme Twitch.

Pour remplacer Arlettaz, une short-list se dégage. En premier lieu l'ancien joueur David Marty, présenté par Patrick Arlettaz comme son "successeur légitime". Devenu cette année entraîneur en chef, il partage déjà les missions avec Arlettaz. L'ancien centre international connaît parfaitement son groupe et a de très bonnes relations avec ses hommes. Un choix qui serait donc celui de la continuité pour le président François Rivière.

Gonzalo Quesada aurait refusé le poste

Selon des informations du journal L'Indépendant que nous sommes en mesure de confirmer, Gonzalo Quesada aurait été sondé pour reprendre le flambeau mais ne serait pas intéressé par le poste. Encore sous contrat jusqu'en 2024 avec le Stade français, l'Argentin a vécu quelques turbulences avec le club parisien en début de saison, et son nom revient donc assez rapidement dans les clubs qui sont dans le besoin.

Christian Labit, Manny Edmonds ou Arlettaz ?

Toujours selon L'Indépendant, Christian Labit, actuel manager de Carcassonne, aurait proposé ses services à l'USAP. Un choix qui présente de nombreux avantages : meneur d'homme, efficace pour faire progresser les jeunes, il serait aussi capable de travailler avec une partie du staff actuel qui connaît bien le groupe, et arriverait dans ses bagages avec Aurélien Cologni, ancien joueur des Dragons et membre de son staff à Carcassonne depuis 2021.

Patrick Arlettaz, manager de l'USAP depuis sept ans, pourrait arrêter sa mission en fin de saison. Alexandre Dimou/Alexpress/Icon Sport

Un ancien joueur de l'USAP fait également partie des noms qui circulent, en la personne de Manny Edmonds. L'ancien du club (2002-2008 et 2010-2011) vient de quitter Agen. Il est donc disponible et prêt pour reprendre le travail. Enfin, et ce détail n'en est pas un, Patrick Arlettaz a utilisé du conditionnel lundi chez nos confrères de Canal+Sport. Rien ne dit qu'il ne pourrait pas être de nouveau séduit par le projet et que sa "prise de recul" n'attendra pas une année de plus.