Ce samedi avait lieu un match capital pour le maintien opposant Brive à Perpignan. Une rencontre qui a forcément suscité beaucoup d'engouement. En tout cas du côté de l'USAP, les supporters les plus fidèles ne se sont pas privés d'effectuer ce déplacement en terre corrézienne et il semblerait que certains d'entre eux ne soient pas passés inaperçus. Suite au match, le CAB a tenu à s'exprimer sur le comportement des supporters catalans.

C'était l'un des matchs les plus attendus de cette deuxième partie de saison. Brive recevait Perpignan sur la pelouse du Stadium municipal pour un duel au sommet dans la lutte pour le maintien en Top 14. Et c'est l'USAP qui a eu le dernier mot en ramenant une victoire 24-22 en terre catalane. Une victoire qui aurait pu être fêtée simplement mais quelques débordements auraient gâché l'ambiance. Ce mercredi le CA Brive s'est exprimé à travers un communiqué : "À l’occasion du match entre le CA Brive et Perpignan, remporté par les Catalans de manière indiscutable, le CA Brive déplore les incidents et le comportement de certains supporters perpignanais avant, pendant et après la rencontre." De nombreuses dégradations ont été constatées par le club corrézien, "des panneaux ont notamment été arrachés et des grilles du stade enfoncées", explique le club, dernier de Top 14.

"Des jets de bières sur les enfants de l'école de rugby"

Selon le communiqué du CAB, les supporters perpignanais ne se seraient pas arrêtés à des dégâts matériels : "Le club déplore également plusieurs jets de bières sur les enfants de l’école de rugby, des insultes envers nos supporters ou encore des fumigènes craqués en tribune à la fin du match. De nombreux supporters Noir et Blanc n’ont pu assister à la rencontre à leur place réservée, les obligeant à assister au match en pesage. Enfin, des déchets aux couleurs "sang et or" ont été jetés à même le sol autour du Stadium." Suite à ces comportements, les dirigeants et le club de Brive ont tenu à faire passer un message en rappelant que ces incidents ne reflétaient pas "l’esprit convivial et fraternel qui existe tout au long de la saison entre les supporters et les clubs de Top 14.", en précisant que les dirigeants des deux clubs étaient en bons termes.