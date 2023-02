6 NATIONS 2023 - Le troisième ligne du Stade toulousain Jack Willis pourrait être titulaire ce dimanche, lors du deuxième match du Tournoi des 6 Nations, face à l'Italie, annonce le Times ce mercredi. Hors-groupe lors de la première rencontre face à l'Écosse, il avait joué avec Toulouse en championnat.

Il est le seul joueur évoluant hors de l'Angleterre à être convoqué dans le groupe anglais pour le Tournoi des 6 Nations 2023. Jack Willis profite cette année de la dérogation obtenue par les anciens joueurs des Wasps et de Worcester pour intégrer le XV de la Rose malgré le fait qu'il joue en France, pour le Stade toulousain. À l'instar de tous ceux qui ont dû trouver en club en urgence en cours de saison après la liquidation judiciaire des deux clubs anglais, Willis est resté éligible pour la sélection anglaise et Steve Borthwick ne s'est pas fait prier pour le convoquer lors de ce Tournoi des 6 Nations. Cela a d'abord été dur à mettre en place, puisqu'aucun accord n'existe entre les clubs français et la RFU pour libérer les joueurs pour les différents stages. Willis n'a donc pas participé à l'ensemble de la préparation du match face à l'Écosse, ce qui lui a certainement coûté sa place dans le groupe anglais lors du premier match.

6 NATIONS - Jack Willis est sorti blessé face à l'Italie en 2021 ActionPlus / Icon Sport - ActionPlus / Icon Sport

Slade et Watson de retour ?

Mais alors que le Top 14 est en pause, celui qui a joué face à Bayonne la semaine dernière est cette fois pressenti titulaire pour affronter l'Italie, ce dimanche, annonce The Times. Une rencontre lors du Tournoi des 6 Nations, Jack Willis attend cela depuis deux ans et... un affrontement face à l'Italie lors de la deuxième journée du Tournoi 2021. Lors de cette rencontre, il n'avait joué que six minutes avant de se blesser gravement au genou mais avait eu le temps d'inscrire un essai.

Concernant les autres possibles changements dans la composition de l'Angleterre après la défaite contre l'Éosse (23-29), Henry Arundell et Henry Slade, tous les deux de retour de blessure, devraient intégrer l'équipe. Le premier sur le banc, le deuxième en tant que centre. Anthony Watson pourrait aussi faire partie du XV de départ.