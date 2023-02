Ce samedi (15h15), le XV de France défiera l'Irlande dans un choc de géants. La première nation mondiale accueillera en effet sa rivale à l'Aviva Stadium pour une affiche cinq étoiles. Le XV du Trèfle et les Bleus ont rayonné sur l'année 2022 dans bon nombre de statistiques.

2. Le nombre de défaites de l'Irlande et la France réunies en 2022

Les deux premières nations mondiales ont terrorisé le monde du rugby en 2022. La France n'a pas perdu une seule rencontre et s'est notamment offerte des succès de prestige face à l'Afrique du Sud (30-26), l'Australie (30-29) et... l'Irlande (30-24). Si l'épatant bilan de quatorze victoires consécutives est à souligner, il est aussi à atténuer en raison des deux déplacements au Japon. L'Irlande a elle dû s'employer en Nouvelle-Zélande, en signant deux victoires au pays du long nuage blanc. Une performance historique qui marque les esprits à quelques mois de la Coupe du monde. Au final, Irlandais et Français n'ont perdu que deux fois en vingt-trois rencontres.

12. Le nombre de victoires de l'Irlande à l'Aviva Stadium

Les Verts sont devenus intraitables dans leur antre. À Dublin, les hommes d'Andy Farrell n'ont plus perdu à l'Aviva Stadium depuis quatorze rencontres. La dernière défaite de l'Irlande remonte au 14 février 2021... contre la France (13-15). Depuis, l'Argentine, la Nouvelle-Zélande, l'Australie ou l'Afrique du Sud sont tombés dans la capitale irlandaise. Si la météo aura un rôle majeur dans cette rencontre titanesque, les Bleus pourraient à nouveau marquer l'histoire en bouclant la boucle de l'invincibilité verte.

13. Le nombre d'essais de Damian Penaud avec les Bleus depuis novembre 2021

Symbole de la réussite insolente du XV de France depuis un an et demi, Damian Penaud est le meilleur marqueur d'essais sur la scène internationale avec treize réalisations en onze matchs. L'ailier clermontois (26 ans ; 40 sélections) est sur un bilan étincelant et s'est notamment offert cinq doublés. Mais Penaud a surtout permis aux Bleus de sauver la patrie lors de la rencontre face à l'Australie, en inscrivant un essai déroutant. Dans une équipe programmée pour la dépossession, la créativité et les appuis de feu du futur bordelais ne seront pas de trop pour essayer de déborder la défense irlandaise.

168. L'Irlande "meilleure" équipe du dernier Tournoi

Face à l'électrique Penaud, le XV du Trèfle déploie une force de frappe collective impressionnante. La saison dernière, les Verts ont inscrit 168 points lors du Tournoi des 6 Nations, soit vingt-sept unités de plus que la France. Les hommes d'Andy Farrell avaient d'ailleurs étrillé l'Italie (57-6) et collé plus de trente points à l'Angleterre (15-32). Des chiffres brillants qui illustrent également la diversité des marqueurs d'essais.

Si James Lowe s'est distingué par trois essais, pas moins de dix-sept irlandais sont passés derrière la ligne lors du dernier Tournoi. Un chiffre incomparable avec les dix marqueurs français. En défense, les Irlandais ont également été les plus performants avec 63 points encaissés (seulement quatre essais), contre 73 pour les Bleus.

1. Jamais deux nations européennes n'ont été sur le toit du monde

Preuve ultime que la France et l'Irlande sont au sommet, jamais deux nations européennes n'ont trôné aux places 1 et 2 du classement mondial de World Rugby. Une première historique qui intervient également dans un contexte où l'Australie et la Nouvelle-Zélande ont sous-performé, mais avec deux victoires franco-irlandaises sur l'Afrique du Sud, championne du monde en titre.