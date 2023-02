Ce mercredi soir, le staff de l'équipe de France a communiqué les six joueurs relâchés avant la rencontre des Bleus face à l'Italie. Parmi eux, on retrouve des joueurs comme le bordelais Romain Buros et le toulousain Pierre-Louis Barassi. Le racingman Nolan Le Garrec retenu pour affronter l'Italie reste avec les Bleus, tout comme le Lyonnais Baptiste Couilloud. Les six joueurs libérés pourront bénéficier de quelques jours de repos en raison de l'arrêt du Top 14 ce week-end.

S’il n'y a pas de Top 14 ce week-end, certains joueurs sont tout de même relâchés par le board du XV de France. Parmi lesquels on retrouve les Toulousains Pierre-Louis Barassi et Matthis Lebel. François Cros lui de son côté reste donc avec le groupe Bleu. Côté bordelais l'arrière Romain Buros est lui aussi de retour en Gironde. Il prend place dans le groupe France en remplacement de Thomas Lavault relâché ce soir. Nolann Le Garrec, le demi de mêlée du Racing 92 présent dans le groupe à Rome pour défier l'Italie lors de la première journée est lui conservé par le staff de Fabien Galthié. De même pour le Lyonnais Baptiste Couilloud, qui reste avec les Bleus. Le pilier du Stade français Clément Castets est lui de retour dans la capitale française, tout comme Alexandre Bécognée qui va rejoindre l'Hérault et son club de Montpellier. Les 6 joueurs relâchés : Alexandre Bécognée (Montpellier)

Clément Castets (Stade français)

Thomas Lavault (La Rochelle)

Pierre-Louis Barassi (Toulouse)

Romain Buros (Ubb)

Matthis Lebel (Toulouse)