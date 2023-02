TRANSFERTS - À seulement quelques mois de la Coupe du monde, plusieurs internationaux Anglais ont fait le choix de quitter l'Angleterre pour rallier la France et le Top 14. Des décisions qui sont guidées notamment par la crise que traverse actuellement le rugby anglais. C'est le cas des frères Simmonds, mais aussi de Luke Cowan-Dickie ou encore de Joe Marchant... Avant l'arrivée d'autres noms ronflants ?

Et si Zach Mercer avait donné des idées à ses compatriotes. Auteur d'une excellente saison lors de son arrivée en France, il fut probablement l'an passé le meilleur joueur du Top 14, avant d'être sacré champion de France. Ses performances lui ont permis d'être approché par le staff du XV de la Rose, qui l'a finalement convaincu de revenir en Angleterre pour postuler pour la Coupe du monde 2023. Et alors que selon les règles d'éligibilité pour intégrer la sélection anglaise, les joueurs doivent évoluer en Angleterre, l'exode anglais s'intensifie depuis quelques mois.

Top 14 - Zach Mercer (Montpellier) Icon Sport - Icon Sport

Une tendance qui a été accentuée, il faut le dire, par la crise financière que traverse actuellement la Premiership. De nombreux clubs seraient endettés, alors que les Wasps et Worcester ont carrément déposé le bilan en milieu de saison. Ce sont donc les écuries de Top 14 qui en profitent et qui comptent de plus en plus d'Anglais dans leur effectif.

Ils sont déjà en France

Suite à la liquidation judiciaire des Wasps et de Worcester, beaucoup de joueurs anglais sont déjà arrivés en France en début de saison. C'est le cas par exemple de Jack Willis (Stade toulousain), Tom Willis et Gabriel Oghre (UBB), Dan Robson (Pau), Elliott Stooke (Montpellier), Will Witty et Ali Crossdale (Perpignan), Biyi Alo (Racing 92), Paolo Odogwu (Stade français) ou encore de Curtis Langdon (Montpellier). Si pour la plupart, leur futur n'est pas connu, il est déjà acté que Robson prolonge avec la Section paloise, que Tom Willis retrouve l'Angleterre et joue avec les Saracens. Il est aussi possible que Paolo Odogwu reste à Paris la saison prochaine. Pour ce qui est du reste, alors que Stooke ne devrait pas être conservé par Perpignan, Jack Willis aurait été approché par l'UBB, comme l'avait révélé Midi Olympique.

Le flanker du Stade toulousain Jack Willis est fortement désiré par l'Union Bordeaux-Bègles !https://t.co/ddjXagOqm1 — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) January 30, 2023

Outre ces joueurs issus des deux clubs anglais en faillite, il faut rappeler que l'ancien ailier de Bath Marland Yarde s'est engagé en cours de saison avec l'Aviron bayonnais et que des joueurs tels que Zack Henry, Joel Kpoku ou encore Henry Thomas sont en France depuis au moins quelques années. Il ne faut pas non-plus oublier l'arrivée de Richard Cockerill en tant qu'entraîneur des avants du MHR, alors qu'il était engagé au sein de la RFU.

Ils vont arriver

À Montpellier, si nous mentionnions le nom d'Henry Thomas plus haut, c'est un autre pilier droit anglais qui devrait faire son arrivée prochainement : Harry Williams. International, il est un des trois Anglais d'Exeter qui vont rejoindre le MHR la saison prochaine. Car oui, les Cistes ont aussi réussi a enrôler le troisième ligne centre Sam Simmonds et le talonneur Luke Cowan-Dickie pour la saison prochaine. Ce qui n'est pas rien, surtout lors d'une année Coupe du monde.

Et alors qu'il y avait les frères Willis cette saison en Top 14, il y aura les frères Simmonds la saison prochaine. En plus de Sam, c'est l'ouvreur Joe qui découvrira la France, puisqu'il a donné son accord à la Section paloise. Un gros coup de la part de Pau, qui pourrait aligner la saison prochaine une charnière 100% anglaise, avec Robson et Simmonds.

\u270d\ufe0f ??? ?????? ? 2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣



\ud83c\udfc9 Membre du collectif palois depuis la mi-novembre, date de son arrivée des Wasps, Dan Robson a rapidement convaincu, il prolonge jusqu'en 2025 \ud83d\udc49 https://t.co/bLfwvs4mdb#HonhaSection pic.twitter.com/AjcymnUe6o — SectionPaloise (@SectionPaloise) January 31, 2023

Enfin, le Stade français va voir débarquer le centre actuel du XV de la Rose, qui a joué le match d'ouverture du Tournoi des 6 Nations contre l'Écosse le week-end dernier, Joe Marchant. Actuellement aux Harlequins, Marchant rejoindra l'année prochaine une équipe dans laquelle se trouve déjà ses compatriotes Paolo Odogwu et Harry Glover.

Ils sont sur les tablettes des clubs de Top 14

Le marché des transferts ne ferme jamais ses portes en rugby et il n'est pas impossible de voir d'autres internationaux anglais rejoindre le championnat de France. Annoncé de multiples fois en France depuis plusieurs années, Billy Vunipola pourrait faire le grand saut. Brive s'est notamment intéressé au dossier et pourrait tenter sa chance. Le cas de Jack Nowell revient aussi sur la table. L'ailier ne devrait plus être un joueur des Chiefs d'Exeter la saison prochaine et aurait des touches du côté de Clermont. Les Auvergnats sont activement à la recherche d'un ailier de prestige pour remplacer Damian Penaud, parti à l'UBB.

[TRANSFERTS \ud83d\udd01] Désireux d’être ambitieux sur le marché et d’attirer un poids lourd dans ses filets, le CABCL s’est récemment renseigné sur la situation du numéro 8 anglais. Et il a une carte à jouer sur ce dossier.



L'information > https://t.co/Iss7LneCk7 pic.twitter.com/NWx346XzVi — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) January 27, 2023

Autre arrivée probable, celle de David Ribbans du côté de Toulon. Le deuxième ligne serait en contact très avancé avec le club de la rade, selon l'Équipe. Le voir en France n'aurait rien d'illogique. Au vu de toutes ces rumeurs et de tout ce qui est déjà acté sur le marché des transferts, l'exode des joueurs anglais vers la France est un phénomène réel. Et si cela pouvait forcer la RFU à changer ses critères d'éligibilité en équipe nationale ?