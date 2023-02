\u2728WELCOME to TOYOTA VERBLITZ\u2728



\u2b50\ufe0f ボーデン・バレット

(Beauden Barrett)



ポジション:SO/FB

身長/体重:187cm/91kg

主な経歴:

New Zealand Cap:112

New Zealand 2012 - Present

Blues 2020 - Present

Taranaki 2010 - Present



\ud83d\udde3コメントhttps://t.co/6AMjHK8qpe#トヨタヴェルブリッツ pic.twitter.com/CdKWRlYN5s