TOP 14 - Après 17 journées de championnat et alors que le Top 14 est en pause pendant une semaine, il est l'heure de faire un point sur le classement JIFF. Un classement qui révèle la moyenne d'utilisation de joueurs issus de la formation française par les clubs en championnat. Toulouse est largement en tête, tandis que Perpignan traîne la patte.

Tout le monde y est habitué depuis plusieurs années maintenant, chaque club de Top 14 à un quota JIFF à respecter tout au long de la saison. Pour ceux qui n'auraient pas encore compris le mécanisme, tous les clubs doivent aligner en moyenne seize joueurs issus de la formation française par match au cours de la saison. Une obligation qui est abaissée à quinze joueurs pour Perpignan, qui ne vit que sa deuxième saison consécutive dans l'élite, et à quatorze joueurs pour Bayonne, qui est promu. En cas de non-respect de cette règle à l'issue de la saison - phase finale comprise - les clubs s'exposent à un retrait de point. Quant aux équipes ayant réussi à afficher une moyenne de 17 JIFF ou plus, elle peuvent recevoir un versement du Fonds JIFF, qui s'élève cette saison à 4 100 000€ cette saison. Et après 17 journées de championnat, il est temps de faire le point sur ce fameux classement JIFF, en Top 14.

Déjà, il est à noter que pour l'ensemble des clubs, la moyenne de joueurs issus de la formation française alignés est de 17,5. Parmi les bons élèves, on retrouve le Stade toulousain, largement en tête avec une moyenne de 20,47 JIFF en moyenne par match. Le Stade français (19), Pau (18,94), le Racing 92 (18,65) et Clermont (18,53) sont aussi largement dans les clous. Au final, seuls Toulon (16,18), Brive (16,53), Montpellier (16,65) et Castres (16,94) ne bénéficieraient pas du versement du Fonds JIFF. Si Bayonne est largement au-dessus de son quota obligatoire, Perpignan est pour le moment le seul club à ne pas être au niveau. Avec 14,76 JIFF alignés en moyenne, les Catalans sont bons derniers du classement et devront faire un effort en fin de saison.

Le classement JIFF complet :