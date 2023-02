Richard Cockerill sera le nouvel entraîneur des avants de Montpellier la saison prochaine et retrouvera le Top 14. En 2017, l'ancienne gloire des Leicester Tigers avait failli mener Toulon vers le bouclier de Brennus au terme d'une pige renversante.

Richard Cockerill retrouvera la France la saison prochaine, en rejoignant le staff de Montpellier. En 2017, l'ancien talonneur anglais avait connu une première expérience particulière sur la rade de Toulon. Les supporters toulonnais se rappellent sans doute de cette folle saison 2016-2017. Alors que Bernard Laporte disait adieu au RCT après une finale épique perdue au Camp Nou face au Racing 92, Diego Dominguez devait prendre le relais pour accentuer la domination varoise des années 2010 (trois Coupes d'Europe et un Brennus). Mais les plans ne se sont pas passés comme prévu, l'Argentin s'est fait débarquer dès la fin du mois d'octobre au profit de Mike Ford... lui-même écarté en avril 2017.

Jamais largués des places qualificatives pour les barrages, les Toulonnais voyaient arriver leur troisième entraîneur en neuf mois avec Richard Cockerill. L'Anglais sortait d'un septennat à Leicester (2009-2016) et avait intégré le staff de Mike Ford lors de la prise en fonction de ce dernier. Mais pour remettre le RCT dans le droit chemin vers les sommets, l'ancienne gloire des Tigers s'est appuyée sur une stratégie frontale et directe, bien aidée par les bulldozers de son effectif.

Richard Cockerill quitte l'Angleterre pour devenir le nouvel entraîneur des avants de Montpellier.https://t.co/qUwIium6T1 — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) February 7, 2023

Deux mois presque parfaits

Réputé pour son jeu féroce à travers les décennies, le Toulon version 2016-2017 ne dérogeait pas à la règle. Tuisova, Bastareaud, Nonu, Vermeulen, Juan Smith... Les rouge et noir étaient armés pour détruire leurs adversaires et non les éviter. Une stratégie que Cockerill a vite mis en pratique. Réputé pour ses qualités de "pitbull" lorsqu'il était joueur, Cockerill a remis le combat au centre du Var et a amené son RCT en finale du Top 14 après un barrage difficile face à Castres (26-22) et une demi-finale plus qu'intense face à La Rochelle (15-18), où Anthony Belleau s'est mué en héros.

En finale, Cockerill et ses hommes n'ont jamais cessé de tambouriner la défense de Clermont. L'essai tout en puissance de Tuisova en est d'ailleurs l'une des plus belles illustrations. Mais les Toulonnais sont finalement tombés au bout de leur travail de démolition face à une équipe auvergnate qui n'a jamais cédé (22-16). Une frustration immense, certes, mais Richard Cockerill avait réussi l'improbable exploit de remettre Toulon à sa place, avant de s'envoler pour Édimbourg. De bon augure avant son futur passage à Montpellier ?