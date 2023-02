Bombardé titulaire par Christophe Urios alors qu’il n’avait plus démarré une rencontre depuis le 3 février 2022, le Fidjien a tout bonnement servi une performance d’extraterrestre au public du Michelin.

Un an. 366 jours exactement que Peceli Yato n’avait plus débuté un match de rugby, sa dernière apparition remontant au 3 février 2022 en Champions Cup face à l’Ulster… Une date maudite, début d’une période qui vit Yato se faire opérer des ligaments croisés du genou avant de connaître un enchaînement invraisemblable de blessures, et de le laisser craindre qu’il soit définitivement perdu pour le rugby. C’est dire si l’on se trompait…

Le hasard (ou pas) faisant bien les choses et permettant un énième retour à l’entraînement du phénomène fidjien la semaine dernière, Christophe Urios a ainsi sauté sur l’occasion pour le réintégrer la semaine dernière à Lyon, pour vingt minutes plutôt concluantes. La suite ? C’est le manager de Clermont qui la raconte.