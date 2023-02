Patrick Arlettaz annonce "prendre du recul", Richard Cockerill arrive du côté de Montpellier, Vinaya Habosi licencié des Fijian Drua, un changement dans le groupe écossais pour affronter le pays de Galles et les signatures de Beauden Barrett et Aaron Smith au Japon... Voici les cinq infos de ce mardi.

L'histoire d'amour entre l'USAP et Patrick Arlettaz devrait s'arrêter en fin de saison. L'emblématique manager du club Sang et Or, présent au club depuis 2016, a annoncé durant l'émission Twitch de Canal+Rugby qu'il va "prendre du recul" sur son poste. En cause, une certaine fatigue après un si long passage dans le club catalan. En interne, la course pour son remplaçant a déjà démarré. Plusieurs noms sont évoqués pour prendre la relève de l'ancien joueur qui a commencé sa carrière dans le club usapiste.

L'avenir de Richard Cockerill est scellé. L'actuel entraîneur adjoint de l'Angleterre (53 ans) devient le nouvel entraîneur des avants de Montpellier à partir de la saison 2023-2024, informe un communiqué publié ce mardi matin par la fédération anglaise. La RFU précise que Cockerill "continuera de travailler" avec le XV de la Rose jusqu'à la fin du Tournoi des 6 Nations.

Alors qu'il découvrira le Top 14 dans les prochains mois, Vinaya Habosi continue de faire parler de lui dans l'hémisphère Sud, mais pas sur le terrain cette fois. L'ailier supersonique de 23 ans a tout simplement été licencié par sa franchise des Fijian Drua. Dans un communiqué clair et concis, la franchise fidjienne de Super Rugby a déclaré avoir mis fin au contrat d'Habosi à cause "d'un écart de conduite de niveau elevé".

Après la grosse victoire face l'Angleterre en ouverture du Tournoi des 6 Nations (23-29), l'Écosse effectue un changement dans son groupe. Le troisième ligne des Saracens Andy Christie est blessé et ne peut postuler pour la prochaine rencontre. La gravité de sa blessure n'a pas été précisée. Du coup, Gregor Townsend a choisi de faire revenir Scott Cummings dans le groupe écossais après sa blessure au pied.

Les Toyota Verblitz s'offrent une charnière de rêve. Après avoir annoncé la venue du demi de mêlée Néo-Zélandains Aaron Smith plus tôt dans la journée, le club japonais a officialisé une nouvelle recrue de choix : Beauden Barrett. L'ouvreur des All Blacks va quitter son club des Auckland Blues après la Coupe du monde 2023 en France.