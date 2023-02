6 NATIONS FÉMININ 2023 - Les nouveaux sélectionneurs-entraîneurs David Ortiz et Gaëlle Mignot ont convoqué 40 joueuses pour préparer le Tournoi des 6 Nations féminin qui débutera le 26 mars prochain. Si Caroline Drouin ne fait pas partie de la liste, les sœurs Feleu sont convoquées ensemble.

Le XV de France féminin reprend du service ! Après avoir obtenu la 3e place de la Coupe du monde à l'automne dernier, le nouveau staff tricolore et ses joueuses se rassembleront du 13 au 17 février à Capbreton pour préparer le Tournoi des 6 Nations et espérer enfin ravir la couronne à l'Angleterre. Parmi les grandes absentes, on retrouve Emilie Boulard, Chloé Jacquet ou encore Caroline Drouin qui vont désormais se concentrer sur le 7 et les Jeux olympiques à venir. Cette dernière avait pour doublure Lina Queyroi lors du mondial, mais elle est encore trop juste suite à sa récente blessure à l'épaule. Suspense donc autour de la futur numéro 10 des Bleues, puisque derrière Queyroi, deux Bordelaises non capées : Morgane Bourgeois et Carla Arbez se disputeront le poste aux côtés de l'expérimentée Jessy Trémoulière.

Signe d'un nouveau cycle, parmi ces 40 joueuses, 12 filles n'ont aucune sélection en Bleu. Parmi elles, celle qui retient le plus notre attention est l'arrière du Stade Rochelais Pauline Barrat puisqu'elle évolue en seconde division. Elle a inscrit 9 essais et 103 points pour les Maritimes cette saison. On note également qu'après les sœurs Ménager, ce sont les sœurs Feleu : Manae et Teani qui se retrouveront en Bleu.

On recense 10 joueuses de Blagnac, 8 du Stade bordelais, 7 Montpelliéraines, 6 Amazones de Grenoble, 3 joueuses du Stade toulousain, 2 Rennaises, et une seule joueuse pour les clubs de l'ASM Romagnat, de Bobigny, du Stade Rochelais et du Lou.

Les 40 convoquées :

LES AVANTS :

ANNERY Julie - Stade Bordelais

BERNADOU Rose - Montpellier HR

BERTHOUMIEU Axelle - Blagnac Rugby Féminin

BROSSEAU Yllana - AC Bobigny 93

CHAMPON Léa - FC Grenoble Amazones

DESHAYE Annaëlle - Stade Bordelais

DOMAIN Célia Blagnac - Rugby Féminin

ESCUDERO Charlotte - Blagnac Rugby Féminin

FALL Madoussou - Stade Bordelais

FELEU Manae - FC Grenoble Amazones

FELEU Téani - FC Grenoble Amazones

FORLANI Audrey - Blagnac Rugby Féminin

GROS Emeline - FC Grenoble Amazones

HERMET Gaëlle - Stade Toulousain Rugby

JOYEUX Clara - Blagnac Rugby Féminin

KHALFAOUI Assia - Stade Bordelais

LINDELAUF Coco - Blagnac Rugby Féminin

MENAGER Romane - Montpellier HR

MWAYEMBE Ambre - FC Grenoble Amazones

PICUT Maëlle - Blagnac Rugby Féminin

RIFFONEAU Elisa - Stade Rennais Rugby

SOCHAT Agathe - Stade Bordelais

SYLLA Mabinty - Stade Bordelais

TOUYÉ Laure - Montpellier HR

LES ARRIERES :

ARBEZ Carla - Stade Bordelais

BANET Cyrielle - Montpellier HR

BARRAT Pauline - Stade Rochelais

BOUJARD Caroline - Montpellier HR

BOURDON Pauline - Stade Toulousain Rugby

BOURGEOIS Morgane - Stade Bordelais

CHAMBON Alexandra - FC Grenoble Amazones

DUCES Margaux - Stade Rennais Rugby

DUPOUY Marie - Blagnac Rugby Féminin

FILOPON Maëlle - Stade Toulousain Rugby

GRACIET Lilou - LOU Rugby

LEVY Maé - Montpellier HR

LLORENS Mélissande - Blagnac Rugby Féminin

MENAGER Marine - Montpellier HR

TREMOULIERE Jessy - ASM Romagnat Rugby Féminin

VERNIER Gabrielle - Blagnac Rugby Féminin