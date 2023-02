6 NATIONS - Un évènement historique a eu lieu le week-end dernier. Dans le cadre de la première journée du Tournoi des 6 Nations, les trois équipes à l'extérieur se sont imposées. Un fait inédit pour la journée d'ouverture.

A l'occasion de la première journée du Tournoi des 6 Nations, le Pays de Galles recevait l'Irlande, l'Angleterre affrontait l'Ecosse et la France se déplaçait à Rome pour défier l'Italie. Les supporters attendaient avec impatience, mais ceux dans le stade ont été en majorité déçu. La raison ? Toutes les équipes à l'extérieur se sont imposées en ouverture de la compétition. Une première historique pour concernant cette journée, une rareté dans la compétition.

L'Irlande frappe fort au pays de Galles en ouverture du Tournoi des 6 Nations 2023.



Le film du match : https://t.co/ChlRhlORBk pic.twitter.com/ER293NENLH — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) February 4, 2023

Dans l'histoire du Tournoi, les équipes guettent scrupuleusement le calendrier, car ils savent qu'une année sur deux, la victoire se complique. Pire encore, depuis l'entrée de l'Italie dans le Tournoi en 2000, les pays connaissent des années avec trois déplacements loin de leur terre, pour seulement deux réceptions. Quand on connaît l'importance primordiale des matchs à domicile dans le rugby, et encore plus dans cette compétition, les favoris changent chaque année, en faveur du nombre de réceptions. Pourtant le week-end dernier, un fait rarissime a eu lieu.

L'Ecosse renverse l'Angleterre et remporte la Calcutta Cup pour la troisième année consécutive !



Le film du match : https://t.co/E4a5TFazGJ pic.twitter.com/MSOBKPpsF1 — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) February 4, 2023

Quatre fois dans l'histoire du Tournoi

Les trois nations à l'extérieur ont gâché la fête en disposant de l'équipe locale. Si les victoires de la France et de l'Irlande étaient attendues, celle de l'Ecosse en Angleterre a été une véritable surprise. Depuis le passage à six nations, ce n'est que la quatrième fois qu'une journée est consacrée aux victoires à l'extérieur.

La dernière fois qu'un tel événement avait eu lieu, c'était en 2022, l'an passé. Les trois nations qui avaient gagné ? L'Irlande, l'Ecosse et la France, déjà, comme en 2005, quand cela s'était produit pour la toute première fois. Avec les trois déplacements de l'Irlande et la France cette année, une nouvelle journée sans victoire à domicile pourrait avoir lieu.