6 NATIONS 2023 - Le choc de la deuxième journée du Tournoi des 6 Nations sera aussi celui du rugby mondial puisque les deux premières nations au classement World Rugby s'affrontent. Et en cas de nul ou de victoire, la France passera devant son hôte, à la fin de la semaine.

Samedi à l'Aviva stadium se joue, déjà, et dès la deuxième journée de la compétition, un match crucial pour le gain du Tournoi. Déjà parce que les deux équipes ont remporté leur premier match, et ce sont les deux références mondiales qui se rencontrent. L'Irlande et la France sont d'ailleurs les deux premières nations du classement World Rugby. Le XV de Trèfle est premier (avec 90.70 points) grâce à une constance au haut niveau assez impressionnante, des performances régulièrement au premier plan, comme les deux dernières tournées de tests matchs.

Mais la France, forte de ses 14 succès consécutifs, lorgnent le trône de la bande à Sexton (deuxième à 90.01 points). Les Tricolores possèdent une chance unique de passer devant l'Irlande ce samedi. En effet, en accrochant un match nul ou en remportant la victoire, ils siègeraient au sommet du rugby mondial.

La France assurée de rester deuxième dans le pire scénario

Pour l'expliquer, il faut noter que l'avantage terrain est pris en compte par le règlement World Rugby. C'est pourquoi un score de parité enverrait les Bleus à la première place. Et forcément, un avantage tricolore conséquent serait de nature à faire grimper l'écart en faveur d'Antoine Dupont et ses partenaires. Si le score était de 12 à 28, les Bleus prendraient 2.05 points (92.06), de quoi mettre la Nouvelle-Zélande à un peu plus de 3 points. Et l'Irlande chuterait à la quatrième place, derrière l'Afrique du Sud.

Dans le cas de figure inverse, l'Irlande peut glaner près d'un point au classement en cas de large victoire contre les Bleus (écart de 16 points ou plus). Mais la France ne peut pas perdre sa deuxième place au profit de la Nouvelle-Zélande.

Mais pour l'heure, ce lundi, avec les résultats de l'ouverture du Tournoi, ce sont les Écossais qui ont fait un coup. En effet, en battant l'Angleterre pour la troisième fois consécutive (une première depuis 1972), les hommes de Gregor Townsend se hissent à la 5e place et dépassent l'Australie et l'Angleterre. C'est le meilleur classement du XV du Chardon depuis le printemps 2018.

A contrario, les Gallois reculent dangereusement et se retrouvent menacés par le Japon, 10e et à moins d'un point derrière.