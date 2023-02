Cela faisait plus de deux mois que Duhan van der Merwe n’avait pas disputé un match de haut niveau, en raison d’une blessure à une cheville. Son dernier baroud remontait au 30 décembre et un derby écossais à domicile contre Glasgow avec son club d’dimbourg. Depuis, rien. Et pourtant, il n’a pas du tout donné l’impression d’être en manque de temps de jeu à Twickenham.

Cela faisait plus de deux mois que Duhan van der Merwe n’avait pas disputé un match de haut niveau, en raison d’une blessure à une cheville. Son dernier baroud remontait au 30 décembre et un derby écossais à domicile contre Glasgow avec son club d’édimbourg. Depuis, rien. Et pourtant, il n’a pas du tout donné l’impression d’être en manque de temps de jeu à Twickenham.

Dimanche matin, tous les observateurs s’accordaient à dire qu’il fut l’un des plus grands bourreaux de l’Angleterre dans son jardin. Et ses statistiques ne faisaient que confirmer ce sentiment : le géant d’édimbourg a parcouru pas moins de 104 mètres ballons en main, battant au passage… onze défenseurs.

Alors, certes, il n’a été aussi en vue en défense, avec un mince 67 % de réussite sur ses trois tentatives de plaquages. C’est bien en attaque que Van der Merwe a causé de dégâts considérables dans la défense anglaise. Il a d’ailleurs frappé un grand coup sur la table dès la 28e minute. Après un long jeu au pied anglais qui resta dans l’aire du terrain, il fut servi sur ses 40 mètres par son ailier Kyle Steyn. Et là, il déchira le rideau en effaçant deux défenseurs.

Il mystifia deux autres Anglais sur ses appuis, et résista à une ultime tentative du numéro 8 Alex Dombrandt. Il fit encore parler sa vitesse et sa puissance en toute fin de rencontre, quand son équipe était menée d’un point. Il bonifia le travail de son ailier Kyle Steyn qui fit une première percée sur le côté droit du terrain, gagnant une bonne vingtaine de mètres grâce à un espace laissé par le demi de mêlée remplaçant Ben Youngs. Bien calé le long de la touche gauche, Van der Merwe attendait son heure. Le ballon fini par lui parvenir et il ridiculisa encore trois Anglais pour inscrire l’essai de la victoire. "Inarrêtable", on vous dit…