Derrière les face-à-face et les oppositions tactiques précédant le choc de titans entre l'Irlande et le XV de France, la météo aura un rôle capital dans la conduite du jeu des deux équipes. Paradoxalement, les Bleus espèrent davantage une pluie incessante que le XV du Trèfle.

La météo sera-t-elle la grande maîtresse du titanesque duel entre le XV de France et l'Irlande ? Ce samedi, à Dublin, les Bleus joueront probablement le match le plus intense, tactique et physique de leur Tournoi. Après leur victoire étriquée en Italie (29-24), les hommes de Fabien Galthié se sont régénérés à Rome pour se présenter dans la meilleure des formes à l'Aviva Stadium. Mais derrière les considérations techniques, tactiques ou stratégiques, les plans des deux équipes pourraient bien être dictés par les conditions météorologiques.

C'est en tout cas l'opinion de Ronan O'Gara. L'actuel manager de La Rochelle et légende du XV du Trèfle (128 sélections entre 2000 et 2013) explique que les Bleus seraient plus tentés d'implorer la pluie que les Verts. "Ce match va être hyper intéressant d’un point de vue stratégique. Si c’est une bataille de puissance, la France sera devant. Regardez un gars comme Uini (Atonio). Il n’y a pas de profil comme ça en Irlande. En revanche, si c’est une bataille de "fitness", sur un rythme élevé, avec Van der Flier, Furlong, Ryan, Henderson, les Irlandais auront de sérieux atouts. Ils sont inégalables dans la capacité à répéter les efforts à haute intensité. La météo aura une incidence cruciale".

Un ciel nuageux et des éclaircies prévues samedi

Que l'on se fie à Météo-France, Met Éireann (le service météorologique irlandais) ou la BBC, tous annoncent un ciel couvert au-dessus de l'Aviva Stadium, samedi après-midi, avec des températures tournant autour des dix degrés. Certaines éclaircies pourraient même faire leur apparition, de quoi avantager les dynamiques avants irlandais. Le hic ? Il est que les Français restent sur trois victoires de rang face à l'Irlande et que dans aucun de ces succès la pluie ne s'est invitée à la fête.

Mais face à une équipe irlandaise qui paraît plus rodée que jamais et accroc à la possession, des conditions dantesques ne seraient pas de trop pour lancer les tanks Atonio, Willemse et Alldritt au près. Habitués des longues séquences de jeu balayant le terrain d'une ligne de touche à l'autre, les hommes d'Andy Farrell pourraient eux être contraints de ralentir leur jeu si faste.