Pas franchement convaincu par la performance du XV de France face à l’Italie, Imanol Harinordoquy, notre consultant, a d’abord regretté un manque d’agressivité défensiveavant de se réjouir de la capacité des joueurs de Fabien Galthié à ne pas être tombés dans le piège transalpin. Et de se montrer même plutôt optimiste pour le voyage à Dublin samedi prochain…

Dans cette rencontre où les Bleus se sont imposés in extremis (29-24), tous les observateurs retiendront que ce ne fut pas une sinécure de l'emporter à Rome. Chahutés dans le combat, suivi de près tout au long de la rencontre, les hommes de Fabien Galthié n'ont pas tout fait parfaitement. Particulièrement en ce qui concerne la discipline. Ou plutôt l'indiscipline. 18 pénalités concédés par le XV de France, chiffre ahurissant quand on connaît la rigueur qu'insuffle et impose le staff tricolore. Imanol Harinordoquy décrypte les raisons de ce mal. "Premièrement, c’est le fait d’avoir laissé jouer les Italiens et, dès lors, de subir les impacts. Mais ce qui m’a le plus marqué, ce sont les attitudes individuelles. Sans stigmatiser un joueur en particulier, les Bleus ont tous, tour à tour, commis des petites fautes. Et, encore une fois, ce que je regrette, c’est que c’est un point que l’on peut maîtriser. C’est ce que je n’ai pas compris sur cette rencontre, même si c’est rassurant car c’est quelque chose que l’on peut corriger facilement." Se reprendre, les Bleus en sont évidemment capables vu le talent et le QI rugby qui parfume les rangs français.

Il faudra le faire vite. Dès ce samedi à Dublin pour ne pas voir s'effondrer les rêves d'un potentiel deuxième grand chelem consécutif. Antoine Dupont et ses amis, derniers joueurs à s'être imposés sur le sol celte, devront se mettre au niveau de l'événement. L'ancien troisième ligne du Biarritz olympique (82 sélections) pense que les Français sauront se mettre à la hauteur de la première nation mondiale du moment. "Je crois, au fond de moi, que les joueurs avaient déjà la tête à l’Irlande sur cette rencontre à Rome. Ça peut se comprendre. Ils ne craignaient pas les Italiens et ça s’est vu. Ça explique pourquoi on a failli passer à la trappe. Or, on a très peur des Irlandais. Tant mieux. Parce que cette équipe de France se sublime lorsqu’elle a la trouille."

Et la trouille, elle l'aura sans doute au vu des récentes prestations du XV du trèfle qui semble intouchable. Mais si une nation est capable de cet exploit, c'est bien celle représentée par le Coq.