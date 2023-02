TRANSFERTS/PRO D2 - Le RC Vannes a annoncé ce lundi la prolongation de contrat de son pilier Paga Tafili (35 ans). Arrivé en 2016, l'ancien joueur de Tulle a déjà passé la barre symbolique des 150 matchs joués avec le club breton et vis actuellement sa septième saison au club.

Lors de la 13e journée de Pro D2, le pilier de Vannes Paga Tafili fêtait son 150e match sous les couleurs vannetaises. Quelques semaines plus tard, le voilà qui prolonge de deux ans son bail en Bretagne ! Le RCV a annoncé ce lundi que Tafili, à 35 ans, allait rester deux ans de plus à Vannes. Arrivé en 2016, le Wallisien dispute actuellement sa septième saison en Bleu et Blanc et fait partie des historiques du club. Il est d'ailleurs présent dans l'effectif vannetais depuis la première saison du club en Pro D2.

Cette saison, Tafili a joué cinq matchs, dont cinq en tant que titulaire. "C’est pour moi un réel plaisir de continuer l’aventure et de faire partie de la grande famille du RCV pour les deux prochaines saisons. J’ai hâte de continuer d’écrire l’histoire du club », a commenté le pilier, dans un communiqué publié par le club.