Lyon est parvenu à s'attacher les services de Semi Radradra pour la saison prochaine, selon les informations de Midi Olympique. Le centre fidjien de 31 ans retrouvera le Top 14 et devra surtout pallier le départ de Josua Tuisova, étincelant depuis plusieurs semaines.

Yann Roubert avait prévenu. "On respecte le choix de Tuisova de partir. Maintenant, la vie continue pour le LOU Rugby, il y aura d’autres grands joueurs chez nous". En octobre dernier, le président de Lyon réagissait au départ de Josua Tuisova vers le Racing 92 en assurant que le LOU allait frapper fort sur le marché des transferts. Selon les informations de Midi Olympique, le club lyonnais est parvenu à enrôler Semi Radradra (30 ans ; 11 sélections avec les Fidji) pour remplacer son bulldozer. Actuellement à Bristol, l'ancien treiziste retrouvera donc le Top 14 après des passages à Toulon (2017-2018) et Bordeaux-Bègles (2018-2020) où il a marqué les esprits par ses appuis éclairs et ses essais en solitaire.

Déterminant dans la victoire du LOU sur la pelouse de La Rochelle, Josua Tuisova a été encore très précieux, grâce notamment à son physique impressionnant. Il est notre MVP de la semaine. https://t.co/57jdrUEJa8 — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) February 6, 2023

Mais à 30 ans, Semi Radradra est-il toujours le félin qui terrorisait les défenses du championnat il y a quelques saisons ? Avant que le Lou ne s'offre le Fidjien, des doutes ont émergé sur l'état physique de l'ancien girondin. Radradra a en effet été très perturbé par des blessures au genou et n'a joué que huit rencontres avec Bristol depuis le début de saison. Une "fragilité" connue des dirigeants rhodaniens qui ont tout de même misé gros sur le cheval Radradra. L'ancien joueur des Parramatta Eels (2013-2017) est attendu pour faire oublier Josua Tuisova, impressionnant depuis plusieurs semaines.

Tuisova en forme olympique

Replacé au centre depuis la fin de la parenthèse européenne, l'ancien toulonnais marche sur l'eau. Face à Clermont d'abord, le Lyonnais n'a jamais de cesser de gagner du terrain ballon en main. Récompensé d'un essai en fin de rencontre, Tuisova a également régalé ses partenaires avec une chistéra osée pour Tavite Veredeamu. À La Rochelle, ce week-end, le champion olympique 2016 a porté ses coéquipiers vers un succès de prestige à Marcel-Deflandre. Auteur d'un essai en solitaire, où il a traversé le terrain, Tuisova a marqué les Rochelais par sa puissance et son explosivité.

Au total, le Fidjien a déjà marqué six fois depuis le début de la saison, soit deux unités de plus que sur l'exercice 2021-2022 toutes compétitions confondues. Une forme insolente qui émerveille autant les supporters lyonnais qu'elle ne symbolise la future perte du plus grand facteur X du Lou cette saison. Dans ce contexte, le Rhône attend de Semi Radradra de devenir le nouveau lion indomptable de Xavier Garbajosa.