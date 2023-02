TOP 14 - Déterminant dans la victoire du LOU sur la pelouse de La Rochelle, Josua Tuisova a été encore très précieux, grâce notamment à son physique impressionnant. Il est notre MVP de la semaine.

"C’est du beurre de jouer à côté de lui. Quand vous ne savez pas quoi faire, vous lui donnez le ballon !" Figurez-vous que le tuyau de Chef Doussain marche quasiment à tous les coups. En tout cas, samedi, sur la pelouse de Deflandre, Josua Tuisova n’a eu besoin que de six courses pour franchir à trois reprises le rideau rochelais, casser trois plaquages, mettre un « cul » de l’espace, offrir un caviar de passe décisive et planter un essai supersonique. Celui d’une victoire incontestable et incontestée du Lou, malgré le faible écart final au tableau d’affichage (16-20).

Une semaine après avoir marché sur l’eau face à Clermont, le Fidjien a encore brillé de mille feux au poste de premier centre. Le jour, pour l’anecdote, de son 29e anniversaire !

Si Tavite Veredamu est le premier des îliens de la ligne d’attaque rhodanienne à avoir électrisé les débats, son compère vêtu du numéro 12 a posé son empreinte en deux actes, sur ce duel de haut de tableau. Le premier à la demi-heure de jeu, en envoyant valser son défenseur direct Pierre Popelin après un par-dessus au pied de Berdeu, pour mieux décaler, d’une passe de basketteur, Toby Arnold, venu conclure un essai en première main d’école. Le second à la 66e minute en se délectant de l’hasardeux placement défensif de Teddy Thomas avec un tout droit foudroyant de 55 mètres sur lequel le malheureux Popelin n’a pu que mesurer, lui encore, son impuissance. Du gâteau ! Parsemé de bougies chiffres « 2 » et « 9 ». Neuf comme ses tentatives de plaquage, toutes réussies.