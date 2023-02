Marc Lyssandre (président de Tulle) : "La question se pose de savoir si on continue ou non"

Le pilier de Tulle Yusuf Tuncer s'est écroulé suite à une mêlée contre Valence-d'Agen il y a huit jours. Gravement blessé aux cervicales, il a été transporté au CHU de Limoges. Pour prendre des nouvelles de son état de santé ainsi que celles de son club, nous avons contacté le président du club Marc Lyssandre.

Pouvez-vous nous donner des nouvelles de Yusuf Tuncer ?

Non, pour l'heure je n'en sais pas plus. Nous avons fait une réunion, il faut laisser du temps au temps. J'ai demandé à décaler le prochain match, prévu le 12 février. Là, on va reprendre l'entraînement, et voir comment les gens vont raisonner, réfléchir. Pour moi, il est prématuré de dire quoi que ce soit. Tout le monde s'accorde à dire qu'il faut reprendre l'entraînement, trottiner, faire des mêlées. Chacun réagit à son rythme, tout le monde est différent face à ce genre d'épreuves.

Quel a été l'objet de votre rencontre après ce qu'il s'est passé ?

Nous nous sommes réunis en milieu de semaine dernière avec des professionnels de santé et tous les joueurs ainsi que les bénévoles. L'idée était d'échanger entre ce qu'on peut savoir ou non, et ce qu'on peut dire ou ne pas dire. Ça n'est pas simple... Les joueurs se posent la question de continuer ou non la saison : « Il nous reste deux mois de rugby. J'y retourne ? » Toutes les questions se posent, mais aucune réponse ne sort. C'est trop prématuré.

L'hypothèse d'un forfait général se pose donc...

Ce que je sais, c'est que le premier entraînement a lieu demain (mardi) soir. Comment tout le monde va réagir, je ne sais pas. Ça peut très bien se passer avant de changer de braquet dans quinze jours, et inversement. C'est l'émotionnel qui parle et c'est trop frais.

Comment gère-t-on une telle situation en tant que président ? Aviez-vous déjà rencontré une situation comparable auparavant ?

Pas dans le rugby, c'était dans le monde de l'entreprise. Là, c'est amateur... C'était différent, tout est différent finalement. Puis on se dit que ça arrive au joueur qui a joué en Top 14, en Pro D2, qui fait partie de la sélection turque... C'est le plus capé de nos piliers, c'est celui qui sait le plus pousser les mêlées...