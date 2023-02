Les Bleus s'imposent facilement en Italie, Perpignan réalise l'exploit en Top 14 à l'extérieur, l'Irlande se balade à Cardiff, les Bleuets se sont fait peur... Voici les 5 infos qu'il ne fallait pas manquer ce week-end.

Les Bleus signent un premier succès dans ce Tournoi des 6 Nations 2023. Les coéquipiers d'Antoine Dupont ont disposé de l'Italie dimanche après-midi à Rome.

Les Bleuets se sont imposés de justesse en Italie (27-28). Malmenés devant, les jeunes Français ont subi la puissance du pack italien. Le symbole de cette infériorité fut notamment la sortie dès la 27e minute du Palois Hugo Parrou. Mathis Castro Ferreira a lui livré une partie intéressante malgré son carton jaune, tout comme Maël Moustin.

Dans le match de la peur, dans un Amédée-Domenech des grands jours, l'USAP a remporté une rencontre capitale dans la course au maintien (22-24). Le premier succès de la saison en dehors d'Aimé-Giral est l'œuvre de Sawailau, qui a planté l'essai de la gagne en fin de partie. Un succès qui permet aux Sang et Or (14es) de revenir à la hauteur des Brivistes (13es, 26 points).

Ce multiplex était complètement fou !



L'ASM s'est offert les Castrais avec le bonus, le Lou s'est imposé en terre rochelaise, Perpignan a remporté le match de la peur...



L'Irlande a été intraitable face au pays de Galles en s'imposant (34-10) au Principality Stadium. À Cardiff, James Lowe et le XV du Trèfle ont fait la différence dans le premier acte en surclassant totalement le XV du Poireau. Une entrée en matière parfaite pour les Verts qui ont même empoché le point de bonus offensif.

A la demi-heure de jeu, le score est à l'avantage de l'Ecosse, qui mène de deux petits points 7 à 5. C'est le moment choisi par Duhan van der Merwe pour traverser la moitié de terrain anglaise et inscrire un essai splendide. Une réalisation capitale dans la victoire des Ecossais à Twickenham.