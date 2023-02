Ce week-end l'édition du Tournoi des 6 Nations 2023. Une première journée déjà riche en enseignements avec la large victoire irlandaise au pays de Galles mais aussi le succès écossais du côté de Twickenham. Le joueur, l'essai, la stat' à retenir... Voici le bilan de cette première journée !

Le joueur : Caelan Doris

On vous voit déjà faire les gros yeux. Ne vous inquiétez pas, le nom de Duhan van der Merwe ne devrait pas tarder à être mis en lumière dans cet article. En attendant, rendons hommage à un joueur de l'ombre par excellence. Lors de la victoire du XV du Trèfle à Cardiff, Caelan Doris a encore une fois été exceptionnel. Au coeur d'une troisième ligne qui fait trembler toutes les nations de la planète, le numéro huit du Leinster a percuté, fait jouer mais surtout régalé. Il termine la rencontre avec onze courses et dix-huit plaquages. De quoi avoir mal aux épaules en ce début de semaine. Bref, Doris c'est du très haut niveau, les Bleus sont prévenus avant de le croiser la semaine prochaine.

L'essai : la balade de van der Merwe

On jouait alors la 28ème minute d'un Angleterre-Écosse d'anthologie, lorsque Duhan van der Merwe a décidé de climatiser le stade de Twickenham. Parti de sa moitié de terrain, l'actuel ailier d'Édimbourd a laissé sur le carreau cinq Anglais pour s'en aller inscrire le deuxième essai des siens. Bon, on ne reviendra pas sur la défense du XV de la Rose, mais l'exploit est tout de même à souligner... En grande forme, l'ancien joueur de Montpellier a offert la victoire à l'Écosse dans les dernières minutes avec un doublé. van der Merwe a marqué de son empreinte cette première journée, et certains Anglais ont encore les traces de ses griffes...

One of the all time great Calcutta Cup tries from Duhan \u26a1\ufe0f#AsOne pic.twitter.com/2qQSAScwI2 — Scottish Rugby (@Scotlandteam) February 4, 2023

La stat' : Fagerson a sorti les barbelés

Un peu plus haut, on félicitait Caelan Doris pour ses dix-huit plaquages, qui représentent une magnifique performance face aux Gallois. Et bien Matt Fagerson a fait mieux face à l'Angleterre, beaucoup mieux ! Le numéro huit du XV du Chardon a terminé la rencontre avec 26 plaquages à son compteur. Oui, vous avez bien lu. Fagerson devance ses coéquipiers Luke Crosbie (20) et Richie Gray (17). Parfois malmenés par Marcus Smith et toute sa bande, les protégés de Gregor Townsend ont sorti les barbelés, c'est le moins que l'on puisse dire.

Classement des réalisateurs : Ramos en tête

Les Français ont souffert, subi et tremblé sur la pelouse du Stadio Olimpico de Rome pour se défaire de la Squadra Azzurra. Dans cette rencontre, les Bleus ont tout de même fait le boulot pour ramener les cinq points avec quatre essais inscrits. Le deuxième fut l'oeuvre de Thomas Ramos, opportuniste à la suite d'un cafouillage sous un ballon haut. Le buteur tricolore a également réussi trois transformations et une pénalité dans la rencontre, ce qui lui a permis de terminer cette partie avec 14 points à son compteur. Il est actuellement le meilleur réalisateur de ce 6 Nations, juste devant Tommaso Allan (12) et Jonathan Sexton (12).

Thomas Ramos a inscrit quatorze points face à l'Italie. Icon Sport

La question : l'Écosse peut-elle viser le titre ?

C'est une question que l'on ne pensait pas se poser à l'issue de cette première journée, et pourtant. Le XV du Chardon a frappé fort sur la pelouse de Twickenham avec une victoire bonifiée. Mais les coéquipiers de Stuart Hogg peuvent-ils ambitionner de remporter cette édition 2023 ? C'est un grand oui. Quand on regarde tout d'abord le calendrier, on s'aperçoit que les Écossais vont recevoir trois fois lors des quatre prochaines rencontres... Leur seul déplacement est au Stade de France. Quand on sait que l'Irlande et la France vont se tirer dans les pattes dès ce samedi, on se sit que Fin Russell et les siens ont une belle carte à jouer... sachant qu'ils recevront le XV du Trèfle. Qui joue la grosse côte ?