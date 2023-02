6 NATIONS 2023 - Mauvaise nouvelle pour le XV du Trèfle avant le choc tant attendu contre la France : Tadhg Furlong, Jamison Gibson-Park et Cian Healy déclarent forfait pour disputer le match de ce samedi. De plus, le demi d'ouverture Jonathan Sexton doit passer le protocole commotion.

Le staff de l'Irlande mené par Andy Farrell aura fait durer l'incertitude jusqu'à ce lundi. Le pilier droit Tadhg Furlong ne jouera pas contre la France. Toujours touché à un mollet, le taulier du Leinster et de la sélection n'effectuera pas son retour tout de suite. Pour le remplacer, la continuité devrait être de mise avec les profils de Bealham et O'Toole.

Son penchant à gauche Cian Healy n'était pas non plus de la partie à Cardiff. Il devait jouer mais a dû se retirer avant la rencontre pour une blessure aux ischio-jambiers. Même chose pour le demi de mêlée Jamison Gibson-Park. Les deux joueurs du Leinster ne seront pas aptes pour affronter la France. Andrew Porter et Conor Murray, titulaires à Cardiff, partent avec une longueur d'avance.

Et l'inquiétude supplémentaire concernant la sélection irlandaise, c'est l'incertitude de Jonathan Sexton. Le demi d'ouverture, après avoir passé 12 points, a dû se retirer, victime d'une béquille à la jambe. Mais surtout, il a dû passer par la case protocole commotion. Les résultats devraient être connus ce lundi en fin de journée.