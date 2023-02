6 NATIONS - Fabien Galthié avec "un goût amer en bouche", Antoine Dupont admet qu'ils devront être meilleurs en Irlande, Patrick Arlettaz satisfait de la victoire des siens à Brive, Benjamin Urdapilleta en colère et Alban Placines explique la prestation toulousaine... Voici les 5 infos du week-end !

Après la victoire étriquée de l'équipe de France en Italie (24-29), le sélectionneur des Bleus ne pouvait pas se satisfaire d'une telle prestation. Malgré tout, il trouve des points positifs à cette rencontre, comme l'apport des finisseurs ou bien la victoire avec le bonus offensif.

Le demi de mêlée des Bleus est lucide : après un match non maîtrisé sur la pelouse du Stadio Olimpico, une réaction est attendue. La semaine prochaine, lors du choc capital à Dublin, il espère voir un autre visage de lui et ses partenaires, sous peine d'une grosse désillusion.

Antoine Dupont après la victoire en Italie ActionPlus / Icon Sport - ActionPlus / Icon Sport

Une victoire qui relance tout. Dans un match essentiel pour la lutte dans le bas de tableau, les joueurs de l'Usap se sont imposés sur la pelouse de Brive (22-24). De quoi ravir l'entraîneur catalan, qui savoure un succès précieux. Les dés sont relancés dans la course au maintien, à neuf journées de la fin.

L'ouvreur argentin est en colère. Le Castres Olympique s'est incliné (41-26) sur la pelouse de Clermont, au terme d'une rencontre marquée par le triplé de Peceli Yato. Après la rencontre, l'ancien joueur d'Oyonnax en voulait à lui et à ses partenaires des erreurs qui ont été accumulés en fin de match. Une remise en question doit se faire, alors que la place de lanterne rouge n'est plus qu'à six points.

Toulouse s'est fait peur. Après une première période ratée, où l'Aviron bayonnais viré en tête (8-10), les Stadistes ont pu compter sur leur banc de touche pour disposer des partenaires de Camille Lopez. Mais à entendre Alban Placines, la performance des quarante premières minutes n'a pas été sans conséquence. Dans les vestiaires, Ugo Mola a remobilisé ses joueurs pour ne pas connaître la première défaite de la saison à Ernest-Wallon.