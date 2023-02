Au moment d'évoquer les notes, Charles Ollivon, un des Français les plus en dedans, a été jugé par nos journalistes. S'ils concèdent qu'il n'a pas fait un grand match, ils souhaitent le revoir en Irlande, revanchard.

Pendant plus d'une heure et demie, trois de nos journalistes ont débriefé la victoire étriquée des Bleus sur la pelouse du Stadio Olimpico. Un succès tout de même bonifié pour le XV de France qui laisse beaucoup d'interrogations avant la rencontre face à l'Irlande samedi prochain.

Et le sujet de Charles Ollivon est venu rapidement dans la discussion. Noté à 4/10 par les journalistes du Midi Olympique présents en Italie, le troisième ligne toulonnais n'a pas fait la meilleure partie de sa carrière pour sûr. Son indiscipline était frappante et ses 4 pénalités concédées (sur les 18 au total) en témoigne, malheureusement pour lui et pour les Bleus. D'autre part, son essai vient récompenser sa débauche d'énergie et son engagement débordant.

Cette contre-performance n'est pas forcément vérité absolue et la capacité de rebond de l'ancien capitaine des Bleus n'est plus à prouver. Une partie de haut-niveau en Irlande est donc espérée pour celui qui connaîtra sa 30ème sélection ce samedi à Dublin.