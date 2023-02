6 NATIONS 2023 - Dans la hiérarchie des arrières du XV de France, Thomas Ramos a, semble-t-il, dépassé Melvyn Jaminet. Titulaire avec le numéro 15 dans le dos face à l’Italie, le premier cité a vécu un match mitigé. Au vu du profil des deux joueurs, Fabien Galthié a-t-il intérêt à titulariser Jaminet pour affronter l’Irlande ?

Ce fut une des grandes questions de ce début de Tournoi des 6 Nations : qui allait être l’arrière titulaire du XV de France à quelques petits mois du début de la Coupe du monde ? Alors que Melvyn Jaminet avait pris la place au fond du terrain et donnait satisfaction depuis ses débuts en bleu, sa blessure en novembre a rebattu les cartes. Elle a profité à son coéquipier à Toulouse, Thomas Ramos, lequel a su saisir sa chance face à l’Australie, l’Afrique du Sud et le Japon. C’est d’ailleurs l’ancien Columérin qui, au vu de ses performances, a été titularisé face à l’Italie pour l’entame du Tournoi, ce dimanche.

Dans une rencontre où les Bleus ont eu tout le mal du monde à se défaire des Transalpins, Ramos réalisait un match en demi-teinte, alternant justesse technique et petites maladresses. Rien d’inquiétant, même s’il connut aussi deux échecs face aux perches qui auraient pu coûter cher dans ce match étriqué, terminé sur le score de 24 à 29.

Jaminet, un profil davantage compatible

Reconnu comme plus "joueur" que son partenaire en club, Ramos s’est retrouvé à cette place de titulaire grâce à son niveau de jeu impressionnant depuis le début de la saison. Mais si son profil de relanceur colle pleinement à la stratégie globale du Stade toulousain, il pourrait ne pas être pleinement exploitable avec les Bleus la semaine prochaine, sur la pelouse de l’Irlande. Déjà en novembre, il a été question de freiner les envies de relances de Ramos. De brider l’attaquant exceptionnel qu’il est pour qu’il respecte davantage la stratégie de dépossession des Français.

Et à Dublin, on peut légitimement penser que le gagne-terrain sera au centre des débats, comme ce fut le cas lors du dernier France – Irlande à Saint-Denis. Et au vu des forces de frappe des Irlandais, qui comptent dans leur rang des joueurs comme Gibson-Park, Sexton, Keenan, Hansen ou encore Lowe, il est forcément important pour les Bleus d’avoir le plus de longueur de jeu au pied possible. Aussi, dans cette finale annoncée du 6 Nations, il est évident que chaque occasion de prendre des points devra absolument être convertie.

Du changement dans le #XVdeFrance pour l'Irlande ?

On a abordé le sujet en direct dans la Troisième Mi-Temps !

Pour revoir l'émission complète > https://t.co/HSiKSwwSje pic.twitter.com/BujXmYz8cU — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) February 5, 2023

Et s’il est question de longueur de jeu au pied, de ping-pong rugby et d’efficacité, Melvyn Jaminet semble le joueur parfait. Buteur certainement le plus précis du vivier français, l’ancien joueur de l’Usap compte comme arme principale son jeu au pied aussi puissant que précis. Dans un duel d’occupation attendu face au XV du Trèfle, ses qualités pourraient alors être essentielles à l’équipe de France. C’est comme cela donc, que revient sur la table le débat Ramos-Jaminet. Malgré la justification sur tout ce que peut apporter le néo-Toulousain, il faut aussi souligner qu’il a souvent eu, avec le XV de France, du mal sur les réceptions de ballon hauts. Face à l’Irlande, où chaque possession vaudra de l’or, c’est une donnée à prendre en compte. Aussi, Thomas Ramos compte plusieurs arguments en sa faveur.

Ramos reste Ramos

Le premier, c’est évidemment la continuité, maître-mot du mandat de Fabien Galthié. Très conservateur sur ses compositions d’équipes, le sélectionneur des Bleus ne change que très rarement ses plans s’il n’y a pas de blessure. Une stratégie qui fonctionne pour le moment, puisque les Bleus sont invaincus depuis quatorze matchs. Difficile d’imaginer donc, un changement tactique à un tel moment. Aussi, il ne faut pas oublier quel joueur est Thomas Ramos.

6 Nations 2023 - Thomas Ramos fut titulaire contre l'Italie pour le premier match du XV de France dans le Tournoi Midi Olympique - Patrick Derewiany

Avant l’émergence de Jaminet, il était la référence française en termes de précision face aux perches et reste aujourd’hui encore un buteur plus que fiable. Au niveau de son jeu au pied, il est peut-être un peu moins profond que celui de son coéquipier, mais cela ne doit se jouer qu’à quelques mètres tout au plus. En somme, il n’y a pas forcément de raison évidente pour appeler à un changement au poste.

Fabien Galthié transmettra jeudi la composition de l’équipe qui affrontera l’Irlande, et le nom du joueur placé à l’arrière sera un des premiers à être regardé.