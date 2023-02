Duhan van der Merwe, Antoine Dupont, Jonathan Sexton... Retrouvez le XV de la semaine de la première journée du Tournoi des 6 Nations.

Pour ce premier XV de la semaine consacré au Tournoi des 6 Nations, trois Français se sont distingués dans la victoire étouffante des Bleus en Italie (29-24). Le capitaine Antoine Dupont, Anthony Jelonch et Gaël Fickou ont tenu leur rang à Rome et semblent déjà prêts à ferrailler en Irlande, la semaine prochaine. À noter également la prestation solide de Federico Ruzza, le deuxième ligne de la Squadra Azzurra, qui a fait mal aux Français.

Après leur exploit face à l'Angleterre (29-23), pas moins de six Écossais intègrent le XV de la semaine. Aux côtés de Duhan van der Merwe, le centre Huw Jones ou le deuxième ligne Richie Gray ont été impressionnants à Twickenham. Devant, Matt Fagerson et Pierre Schoeman ont été vitaux sur les phases de conquêtes écossaises. Le XV de la Rose peut se consoler avec les performances consistantes de Kyle Sinckler et Max Malins. Côté irlandais, Josh van der Flier et Jonathan Sexton profitent de leur épatant succès au pays de Galles (34-10).