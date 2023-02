6 NATIONS 2023 - Au lendemain de la victoire difficile des Bleus en Italie, les médias étrangers analysent la prestation du XV de France. Si les Anglais se concentrent essentiellement sur la belle prestation italienne avant leur duel face aux Azurri le week-end prochain, les Irlandais ont trouvé les Français "sans envie".

La France, tenante du titre après son Grand Chelem l’année dernière, a débuté son Tournoi des 6 Nations par une victoire bonifiée dimanche en Italie (24-29). Mais que ce fut difficile... Tout proche de craquer dans les derniers instants, le XV de France ne se rassure pas avant le choc des titans samedi prochain à Dublin face à l'Irlande.

Une presse irlandaise qui se délecte de la prestation des Français. Dans The Irish Times, Johnny Watterson écrit : "La France n'a pas été tranchante, elle n'a pas dominé le jeu et n'a eu l'air d'avoir envie d'être au Stadio Olimpico." Le journaliste reste néanmoins méfiant, connaissant fort bien la capacité de rebond des hommes de Fabien Galthié. "Andy Farrell doit préparer l'Irlande qui va affronter une équipe de France réajustée, qui espère gagner la Coupe du monde. À cet égard, les fantômes français qui sont arrivés en Italie ne nous permettent pas de prédire ce qui se passera à l'avenir."

Dans la hiérarchie des arrières du XV de France, Thomas Ramos a, semble-t-il, dépassé Melvyn Jaminet. Titulaire face à l’Italie, le premier cité a vécu un match mitigé. Fabien Galthié a-t-il intérêt à titulariser Jaminet pour affronter l’Irlande ?https://t.co/hFlygGiZwa — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) February 6, 2023

Le média italien OnRugby s'est adonné à noter les joueurs italiens, comme l'ont fait Midi Olympique et Rugbyrama pour les prestations françaises. Parmi les meilleurs du côté des Azurri, on retrouve le troisième ligne Sebastian Negri, "imparable et solide", mais aussi l'ouvreur Tommaso Allan, qui a joué sur "un bon rythme" malgré ses deux échecs au pied (comme Thomas Ramos).

"La France a eu la peur de sa vie"

Les récentes déclarations du staff français concernant le style de jeu du XV de France font également la une des médias étrangers. James Harington, du Irish Independant, n'a pas vu beaucoup de changements face à l'Italie mais attend de voir la suite du tournoi pour en tirer des conclusions. "Nous savons qu’en 2020, Galthié et son staff ont effectué une révolution dans le rugby français. Ce qui se passe maintenant est peut-être une révolution mais sans le R. Quand nous le verrons, ce sera probablement quelque chose de spécial."

Les médias anglais se concentrent essentiellement sur l'Italie, "qui s'est considérablement améliorée et se rendra à Twickenham le week-end prochain avec de la confiance" d'après le Telegraph. Concernant la France, le quotidien britannique écrit : "La France a eu la peur de sa vie" et arrache une "nouvelle victoire de dernière minute après la tournée de novembre". Les mêmes échos du côté du Daily Mail, qui met en avant l'entrée décisive de Matthieu Jalibert, auteur du quatrième essai français et titre sobrement : "La France se fait très peur à Rome".

Les Sud Africains gardent un œil sur la France

À quelques mois de la Coupe du monde, les nations du sud regardent attentivement ce Tournoi des 6 Nations 2023. Pour les Néo-Zélandais du très sérieux The Herald, la "France a commis des erreurs inhabituelles et a surmonté une sérieuse frayeur, inattendue de la part de l'Italie". Battus en novembre par les Bleus, les Sud-Africains restent vigilants sur les prestations du XV de France. Le média IOL écrit notamment que les "Français étaient loin de l'équipe qui a remporté le Grand Chelem l'année dernière, concédant 18 pénalités et cédant presque le match à une équipe italienne revigorée par sa victoire d'automne contre l'Australie". Globalement, tous ont la même conclusion : il faudra une performance d'un tout autre calibre pour inquiéter l'Irlande à l'Aviva Stadium.