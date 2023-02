TOP 14 - Satisfait de la prestation de son équipe, l’entraîneur des avants toulonnais James Coughlan était heureux de voir que son équipe a su prendre sa revanche, après avoir perdu à domicile contre le MHR.

Cette victoire a des allures de revanche…

Oui, parce qu’ils avaient fait le boulot chez nous. On se devait de montrer un autre visage ce soir. Gagner chez le champion de France en titre, ce n’est pas rien.

Toulon s'impose à Montpellier et prend sa revanche du match aller !



Avez-vous senti que votre équipe a monté le curseur sur des secteurs de jeu ?

C’est le cas depuis quelques semaines. Je pense que l’on travaille bien aux entraînements et j’ai l’impression que la parenthèse européenne nous a fait du bien. C’est rare que l’on enchaîne deux victoires de suite, mais c’est très bien qu’on l’ai fait ce soir. Je regretterais presque que la pause arrive arrive ! (rires) Mais les garçons ont besoin de souffler aussi.

Justement, comment allez-vous faire pour les garder mobilisés ?

Ils vont couper d’abord, car ils en ont besoin. Mais on va vite se remettre au travail, car on doit assumer notre classement. On doit gagner les matchs qui arrivent pour remonter au classement.

Votre équipe manquait de confiance ces dernières semaines, comment expliquez-vous qu’elle n’ait pas paniqué dans le dernier quart d’heure ?

Je pense que Baptiste Serin a fait une très bonne entrée. Il a très bien controlé le jeu, a franchi, a bien occupé le terrain par son jeu au pied… Et puis ce soir, notre conquête a été performante. La touche et la mêlée on bien fonctionné tout au long de la partie. Ca aide, forcément...