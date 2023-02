TOP 14 - Castres a sombré sur la pelouse de Clermont à l'occasion de la 17e journée de Top 14 (41-26). Une lourde défaite qui laisse les coéquipiers de Benjamin Urdapilleta, très énervé après la rencontre, à la 11ème place du championnat, à six points de la zone rouge.

Les Castrais ont lourdement chuté sur la pelouse de Clermont lors de la 17e journée de Top 14. Un succès qui permet à Christophe Urios de remporter son premier match avec les Jaunards. Le CO n'avait pourtant qu'un petit point de retard à la 62ème avant d'encaisser un 15-0. Le demi d'ouverture Benjamin Urdapilleta ne décollerait pas après la rencontre.

"Je suis très énervé et déçu, forcément, lançait-il en conférence de presse. On est à 27-26 à la 62e et on prend 40 points au final, avec le bonus offensif pour eux. Le résultat est très dur à encaisser. On essaie de montrer notre agressivité mais on commet beaucoup de fautes. On prend 3 cartons, et on encaisse trois essais sur portés, plus un sur une pénalité à cinq mètres. Au total, on donne 4 essais à zéro passe, c’est ça qui est énervant."

"Conserver notre invincibilité à domicile"

Castres a peut-être dit adieu au top 6 après cette défaite à Clermont. "On sait bien que pour la qualification, ça va être de plus en plus compliqué, poursuivait Urdapilleta. On pense juste à être meilleurs, à progresser, c’est plus important que de regarder le classement. Là, on va recevoir la Rochelle qui vient de perdre à domicile et qui sera très énervée parce que c’est une grande équipe."

Le CO va devoir s'appuyer sur sa férocité à domicile pour battre le champion d'Europe. "Conserver notre invincibilité à la maison va être de plus en plus difficile. Alors il ne faut surtout pas faire n’importe quoi pendant cette semaine off. On va devoir préparer ce match avec le plus grand sérieux."