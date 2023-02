Isa et Wainiqolo intenables, Carbonel imprécis : le baromètre de Montpellier - Toulon

Victorieux au GGL Stadium, les Toulonnais Facundo Isa et Jiuta Wainiqolo ont particulièrement brillé, tandis que l’ouvreur héraultais Louis Carbonel a affiché un décevant 50 % face aux perches.

Les Tops

Facundo Isa

Le Puma est en forme internationale, et il l’a encore montré au GGL Stadium samedi soir. Percutant comme à son habitude, il a cassé de nombreux plaquages et s’est montré efficace en défense. Mention spéciale au deuxième ligne Swann Rebbadj, intraitable en défense et habile dans les airs, comme en témoignent ces deux ballons contrés.

Jiuta Wainiqolo

L’ailier fidjien du RCT a donné le tournis à la défense héraultaise, qui a bien eu du mal à contenir sa fougue. Il marqua le deuxième essai des siens, et opposa un bon pressing sur ses adversaires. On citera également Cheslin Kolbe, qui a montré qu’il avait retrouvé ses appuis de feu.

Masivesi Dakuwaqa

Quelle partie du Fidjien face à son ancien club ! C’est bien simple, il a fait des différences sur chacune de ses prises de balles. Plaquages cassés, courses fulgurantes, offloads acrobatiques et précis, celui que l’on avait pas vu dans le XV titulaire du MHR depuis des lunes (depuis le 24 septembre précisément) a fait un match remarquable. Mention spéciale pour l’ailier néo-zélandais George Bridge, qui a signé son meilleur match depuis son arrivée dans l’Hérault. Il a livré un duel de haut vol avec Kolbe, notamment sous les ballons hauts, a marqué un essai, et rattrapé un Serin qui filait seul à l’essai à l’entrée des 22 mètres héraultais.

Les Flops

Simon-Pierre Chauvac

Entré en jeu à la 67ème minute, l’ex-Briviste est ressorti dix minutes plus tard, alors que le MHR devait négocier une mêlée importantissime. C’est dire à quel point le pilier gauche n’a pas signé une entrée remarquée…

Louis Carbonel

Cela commence à faire beaucoup pour Louis Carbonel, pour qui les semaines passent et se ressemblent... Après un décevant 50 % la semaine dernière à Toulouse, l’ouvreur montpelliérain en a obtenu le même score samedi soir au GGL Stadium. Et quand on voit les faibles écarts des dernières défaites du MHR, on se dit que l’ex-Toulonnais y a forcément une responsabilité… Son carton jaune reçu en deuxième mi-temps ternit un peu plus son bilan.

Waisea Nayacalevu

Dans une ligne de trois-quarts très à son avantage, l’ex-Parisien a été un cran en dessous. Certes, il marque ce bel essai, au terme d’une 1-2 d’école avec Kolbe, mais ses cinq plaquages manqués (lui donnant un maigre 50 % de réussite dans l’exercice) ternissent largement son bilan. Un match à oublier pour Waisea.