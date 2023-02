Quelques heures après la victoire des Bleus face à l'Italie à Rome (29-24), le staff a communiqué les six joueurs qui vont rejoindre le groupe France pour préparer la rencontre face à l'Irlande. Parmi eux, on retrouve les Toulousains Franços Cros, Pierre-Louis Barassi et Matthis Lebel. Ces six hommes vont rerouver l'effectif tricolore ce lundi à Rome.

Trois avants et trois arrières supplémentaires qui feront trente-huit. Pour préparer la rencontre face à l'Irlande, le staff français aura en sa possession 34 joueurs, et non pas 42 comme depuis quelques semaines. Niveau renfort, on retrouve les troisièmes lignes François Cros et Alexandre Bécognée. Le Toulousain, remplaçant ce samedi en club face à Bayonne, aura une belle carte à jouer pour arracher une place dans les 23 qui affronteront le XV du Trèfle sur la pelouse de l'Aviva Staium. L'autre membre du huit de devant qui va débarquer se nomme Clément Castets. Le pilier gauche du Stade français est remlaçant ce dimanche soir face à l'UBB. Derrière, Pierre-Louis Barassi, Romain Buros et Matthis Lebel vont rejoindre le groupe vainqueur des Italiens. À noter qu'Émilien Gailleton et Louis Bielle-Biarrey sont eux convoqués avec l'équipe de France des moins de 20 ans pour défier leurs homogues irlandais. Après leur victoire étriquée à Rome, les Français vont rester dans la capitale italienne jusqu'à jeudi et s'envoleront directement pour Dublin dans la journée de jeudi.