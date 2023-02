Auteur d’une entrée en jeu précieuse, le troisième ligne Sekou Macalou revient sur la pénible victoire sur l’Italie (29-24) avant de se projeter sur le défi irlandais.

Avez-vous eu peur en fin de rencontre ?

Peur ? Je ne sais pas. J’ai tout de même senti qu’il nous restait cette confiance suffisante pour gagner le match. Certes, les Italiens sont passés devant au score durant quelques instants, mais on a su redynamiser la rencontre et aller chercher le succès.

Lorsque vous avez contesté ce ballon en fin de rencontre, avez-vous senti que c’était un tournant du match ?

Oui, j’ai vite compris que l’opportunité était belle. Je l’ai saisi. Si je n’avais pas été sûr de moi à 100 % d’avoir le ballon, je n’y serais pas allé. Si ça avait été du 50/50, je n’aurais jamais mis les mains.

Est-ce à cause de l’indiscipline que vous aviez pu constater avant d’entrer en jeu ?

Oui, exactement. Nous avons été très indisciplinés. Avant d’entrer en jeu, nous avions eu comme consignes de la part des coachs de ne pas mettre les mains dans les rucks, de faire vraiment très attention. On savait que l’arbitre serait très "focus" sur cet aspect-là. Le staff a vraiment insisté là-dessus.

Ce secteur du jeu au sol défaillant, est-ce un souci avant de se rendre en Irlande pour affronter une équipe qui excelle dans ce domaine ?

C’est un vrai souci car cette équipe d’Irlande est monstrueuse dans les zones de ruck. Ils sont capables de garder le ballon pendant vingt temps de jeu. La discipline sera très importante samedi prochain.

Comment appréhendez-vous le défi qui vous attend samedi prochain en Irlande ?

Il y un mélange de peur et d’excitation. Mais probablement un peu plus d’excitation quand même. Avec ce qu’on montré encore les Irlandais samedi face au Pays de Galles, on sait que ça va être un très gros match. On va essayer de corriger nos petits problèmes pour répondre présent.

L’Irlande sera-t-elle favorite ?

Oui, clairement. Cette équipe va jouer dans son stade. Il n’y a pas photo.

Six jours pour préparer cette rencontre, est-ce suffisant ?

(il réfléchit) De toute façon, on n’a pas le choix. Ce sera donc suffisant !

Pour conclure, ça fait du bien de jouer en troisième ligne avec les Bleus ?

(Large sourire) Toujours !