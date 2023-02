Le XV de France a lancé son Tournoi des 6 Nations de la meilleure des manières en s'imposant en Italie. Les Bleus doivent maintenant mettre les voiles vers l'Irlande pour un choc de titans face au XV du Trèfle, vainqueur autoritaire du pays de Galles ce samedi et favori du Tournoi.

Première mission accomplie pour le XV de France. Les coéquipiers d'Antoine Dupont se sont imposés au forceps en Italie (29-24), en ouverture du Tournoi des 6 Nations 2023. Après cette mise en bouche, les hommes de Fabien Galthié ont maintenant rendez-vous à Dublin, où ils affronteront l'Irlande.

Les Bleus défieront le XV du Trèfle samedi 11 février à 15h15 à l'Aviva Stadium. Ce France-Irlande sera diffusé sur France 2 et ouvrira la deuxième journée du Tournoi, avant Ecosse - pays de Galles (samedi, 17h45) et Angleterre - Italie (dimanche, 16 heures).

Grégory Alldritt et les Bleus s'étaient imposés 30-24 face à l'Irlande la saison dernière. Icon Sport - Icon Sport

Un duel de géants

Mais la rencontre entre Français et Irlandais retiendra l'attention de l'Europe du rugby. Première nation mondiale, l'Irlande n'a perdu que deux rencontres en 2022 (en France et en Nouvelle-Zélande) et se place aujourd'hui comme la nation favorite pour remporter le Tournoi des 6 Nations. Un statut confirmé dès la première journée avec une victoire impressionnante au pays de Galles (10-34).

Andy Farrell, le sélectionneur du XV du Trèfle, peut compter sur une (très) large majorité de joueurs du Leinster, huilant parfaitement le système vert. Dans un Aviva Stadium qui s'annonce brûlant, le XV de France se déplacera à Dublin pour le premier grand rendez-vous de son année "Mondial".

Le programme de la 2ème journée du Tournoi des 6 Nations

Irlande - France (samedi ,15h15)

Ecosse - pays de Galles (samedi, 17h45)

Angleterre - Italie (dimanche, 16 heures)