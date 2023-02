Dans le sixième et dernier épisode des Previews, nous nous concentrons sur le XV de France. Les Bleus ont réalisé le Grand Chelem en 2022 et vont être attendus par leurs adversaires. Fabien Galthié et son staff doivent-ils changer la stratégie offensive pour ce Tournoi ?

Les Bleus pourraient être tentés de plus contrôler les rencontres et d'afficher davantage de maîtrise. À sept mois de la Coupe du monde, c'est peut-être le moment idéal pour effectuer des ajustements.