La France peut souffler. Elle ramène une victoire bonifiée d’Italie (24-29). Souffler car les Bleus ont été contraints de fortement batailler à Rome dimanche pour leur entrée en lice dans le tournoi. Réalistes sur certaines séquences offensives qui leur ont valu d’inscrire quatre essais, les Français ont aussi été très (trop !) fortement pénalisés, laissant ainsi les Italiens dans la partie jusqu’à la dernière seconde. La France préserve ce succès et entre dans ce tournoi par une victoire bonifiée. Mais les Bleus auront tremblé jusqu’au bout.

Tenante du titre, l’entrée en lice de l’équipe de France était attendue. Le résultat est plutôt celui attendu avec une victoire bonifiée des Bleus (24-29). Mais dans la manière et le scénario, on ne pensait pas forcément que les Français auraient autant de difficultés à manœuvrer face à cette équipe d’Italie. Eloquent est le nombre de 18 pénalités concédées par les Français, ce qui a contribué à laisser l’Italie dans la partie jusqu’à l’ultime seconde.

Du réalisme en attaque…

A Rome débutait la campagne 2023 des Bleus, qui les mènera donc jusqu’à disputer une Coupe du monde à la maison, en septembre prochain. Mais pas question que le Tournoi ne soit vécue que comme une simple étape. A l’image du discours du sélectionneur Fabien Galthié, martelé avec force dès l’échauffement, le XV de France veut être incisif et compétitif sur ce Tournoi. Et l'équipe de France lance cette partie sur un bon rythme, met la pression sur son adversaire. Inscrit rapidement trois essais. D’abord par Thibaud Flament sur un jeu au pied contré du demi de mêlée italien Stephen Varney par le 2e ligne toulousain (5e). Puis suite à des renversements de jeu au pied de Romain Ntamack vers les ailes opposées pour des réalisations de Thomas Ramos (19e) et Ethan Dumorthier (27e). Le joueur du LOU fête ainsi avec cet essai sa première apparition dans le XV de France. Mais l'indiscipline des Bleus - 9 pénalités en première période ! - nourrit aussi la botte italienne de Tommaso Allan dans ce premier acte (12e, 23e, 40e+1). Et laisse aussi l’opportunité au bondissant Ange Capuozzo d'aller inscrire un essai en coin (33e). A la pause, la France mène certes, mais l’Italie est plutôt au contact (14-19).

De l’indiscipline en défense

La France reste aussi indisciplinée dans le deuxième acte (18 pénalités concédées sur la rencontre). Les Bleus n’arrivent pas à s’adapter à l’arbitrage de Matthew Carley, notamment dans les rucks. Un secteur où ils se montrent aussi moins vifs qu’à leur habitude. A force de commettre des fautes, les partenaires d’Antoine Dupont concèdent un essai de pénalité (52e), ponctuée d’une double peine avec le carton jaune reçu par Charles Ollivon. L’Italie est revenue au contact et passe même devant après l’heure de jeu sur une nouvelle pénalité de Tommaso Allan (24-22, 62e). Avec caractère, les Bleus filent tout de même inscrire un essai par Matthieu Jalibert, après une bonne fixation des avants sur ballon porté et des relais de Charles Ollivon puis Romain Taofifenua (24-29, 67e).

Succès préservé et objectif comptable atteint

Mais jusqu’au bout, les Français restent sous la menace d’Italiens complètement décomplexés. Il faut une dernière défense sur ballon porté pour enterrer un ballon chaud près de l’en-but pour pouvoir souffler et valider ce succès bonifié.

Comptablement, il permet surtout au XV de France d’imiter l’Irlande et l’Ecosse. En effet, sur cette première journée du tournoi, les équipes qui évoluaient hors de leurs bases ont performé. Ainsi, l’Irlande s’est imposé au Pays de Galles sur le score de 34 à 10 et l’Ecosse est allé l’emporter en Angleterre 29 à 23. Irlande et Ecosse avaient même bonifié leurs succès et la France devait donc en faire de même pour les rejoindre en tête du classement avec 5 points. Objectif comptable atteint, même si sur le contenu, la France devra revoir sa copie.