Les rentrées de Romain Taofifenua et Matthieu Jalibert ont été décisives dans le difficile succès du XV de France en Italie. Le deuxième ligne lyonnais a offert à l'ouvreur bordelais le quatrième essai des Bleus, scellant le sort de la rencontre.

La bonne étoile de Fabien Galthié a clignoté, mais ne s'est pas éteinte. Alors que l'équipe de France était plus malmenée que jamais en Italie à l'heure de jeu (24-22 pour la Nazionale), les rentrées de Matthieu Jalibert et Romain Taofifenua (à la place de Romain Ntamack et Paul Willemse) ont apporté un succès capital pour les Bleus. À la 66ème minute, les hommes de Fabien Galthié tenaient le ballon dans les vingt-deux mètres italiens pour repasser devant les Trasalpins. Après une touche assurée et deux temps de jeu, le ballon giclait des mains de Charles Ollivon pour celles de Romain Taofifenua.

À cinq mètres de la ligne italienne, le deuxième ligne lyonnais passait les bras après un plaquage adverse pour donner une passe "bras roulé" à l'instar d'un basketteur pour Matthieu Jalibert. L'ouvreur bordelais recevait le cuir et enrhumait Manuel Zuliani d'un crochet intérieur avant de finir sa course dans l'en-but italien, au nez et à la barbe de Lorenzo Cannone. Un essai libérateur et une transformation de Thomas Ramos remettaient les Français devant. Un avantage qu'ils n'ont plus jamais lâché malgré deux dernières minutes irrespirables dans leurs vingt-deux mètres.

Un essai qui vaut de l'or au classement

Si l'essai de Jalibert a surtout permis aux Bleus de souffler, il a également ramené un important point de bonus offensif au XV de France. Important à plus d'un titre. D'abord car l'Irlande a surclassé le pays de Galles à Cardiff (34-10) ce samedi en ramenant une victoire bonifiée à Dublin. Ensuite car l'Italie apparaît comme l'adversaire le moins épais de la compétition, sur le papier, et qu'il fallait maximiser le voyage à Rome.

Au final, et même s'ils se sont fait très peur, les Bleus de Matthieu Jalibert font jeu égal avec l'Irlande et l'Ecosse, en tête du Tournoi avec cinq points chacun. Capitaux lors de la tournée de novembre, Matthieu Jalibert et Romain Taofifenua ont confirmé leurs statuts de "finisseurs gagnants" de l'autre côté des Alpes.