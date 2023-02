Exclu temporairement à la 52e minute, Charles Ollivon laissait ses coéquipiers à 14 et avec un seul point d'avance, sa sanction ayant été doublée d'un essai de pénalité contre les Bleus. Mais sa faute est-elle avérée?

Pas forcément rassurants en première période et déjà très indisciplinés, les Bleus ne parvenaient pas à creuser l’écart sur une solide équipe italienne (14-19 à la pause). Un scénario qui se corsait sérieusement quand, à la 52e minute de jeu, l’ancien capitaine et troisième ligne aile Charles Ollivon écopait d’un carton jaune pour un plaquage illicite proche de sa ligne d’en-but. Une première sanction vite accompagnée d’une seconde : essai de pénalité pour l’Italie, qui reprenait alors les devants. Une décision prise par l’arbitre anglais Matthew Carley après revisionnage des images à la vidéo. Évident ? Sur l’action, si Charles Ollivon fait clairement l’action d’amener le joueur italien au sol, celui-ci semble toutefois délié au moment où le Toulonnais s’exécute. Et pourquoi une double-peine, quand l’essai de pénalité semblait déjà lourdement sanctionner les Bleus ?

Un ancien arbitre international a répondu à ces interrogations. Confirmant au passage le bienfondé des décisions qu’il détaille : "C’est un maul sur une même ligne formé par les Italiens. Ollivon écroule le ballon porté qui avait gardé cette même ligne et conduisait potentiellement à un essai des Italiens. L’essai de pénalité et le carton jaune viennent de ce fait."

Le joueur italien était-il délié et l’intervention d’Ollivon était-elle, de fait, licite ?

Sur l’action, le talonneur Giacomo Nicotera qui vient de lancer en touche à 5m de l’en-but français s’est positionné à la poupe du maul qui progresse. Collé à son pilier gauche Danilo Fischetti, il désaxe le groupé-pénétrant vers la droite et enclenche une nette progression qui semble l’envoyer à l’essai. C’est alors que Ollivon intervient pour le mettre au sol. Problème : au moment où le Toulonnais intervient, Nicotera s’est déjà délié de son coéquipier Fischetti et se trouvait isolé. Dès lors, le maul n’était-il pas terminé et l’intervention de Charles Ollivon licite ? L'ancien arbitre justifie la décision prise : pour lui, même si le joueur était en train de se délier, le maul était toujours valable. "Nous sommes toujours sur le maul d’origine, c’est-à-dire que l’axe de poussée n’a pas changé. De ce fait, le maul n’est pas terminé. Les Français ne pouvaient donc pas l’amener au sol en le plaquant."

Au moment de l'intervention de Charles Ollivon, le talonneur italien Giacomo Nicotera est détaché du groupé-pénétrant. DR

La double-peine était-elle justifiée ou un essai de pénalité aurait-il pu suffire ?

Sur l’action, et après avoir revu les images à la vidéo, l’arbitre Matthew Clarkin décide de sanctionner d’un carton jaune le troisième ligne français. Immédiatement après, il prend la direction des poteaux et indique un essai de pénalité en faveur des Italiens, ramenant les Transalpins à un petit point des Bleus (21-22) et promettant une fin de match à frissons. L’une des deux sanctions n’aurait-elle pas suffi et la double-peine s’imposait-elle ? Encore une fois, l'arbitre approuve la décision de son homologue anglais. Il explique que cette faute comportait deux aspects : son caractère et sa conséquence. "D’abord, il s’agit d’une faute cynique, ce qui entraîne donc un carton jaune. Ensuite, l’essai de pénalité vient du fait de ce que j’ai expliqué plus haut : ce ballon porté amenait un potentiel essai des Italiens."