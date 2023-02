Après la courte victoire des siens, le sélectionneur national Fabien Galthié a longuement décrypté la rencontre. En ces termes.

Comment analysez-vous cette rencontre ?

On est satisfait d’avoir gagné ce match et d’avoir pris le bonus défensif… Mais la performance globale est mitigée. Elle nous laisse un goût amer en bouche.

Votre équipe a été très indisciplinée dimanche après-midi. Comment l’expliquer ?

Dix-huit pénalités… C’est beaucoup… C’est chaque fois une possession pour l’adversaire et ça nous fait reculer. La maîtrise de la règle nous a fait défaut et nous a coûté cher. Ca a enlevé de la force à notre performance collective.

Etes-vous chafouin ?

Non. La victoire est tellement importante, qui plus est dans le Tournoi des 6 Nations, qui plus est à l’extérieur… Collectivement, nous avons l’ambition d’évoluer. Le jeu demande aussi la faute. On a le droit de ne pas être tous les jours au top.

Comment jugez-vous l’apport du banc de touche ?

Le banc a fait une très bonne entrée en jeu, dans un moment difficile où l’on avait pris un carton jaune (Charles Ollivon). Les finisseurs ont la lourde tâche de finir le match et de nous aider à le gagner : à Rome, ils l’ont fait.

Vous avez effectué, ces deux dernières semaines, un gros travail physique en vue du match de Dublin. Cela peut-il expliquer la baisse de régime de votre équipe, au fil du match ?

Le travail effectué sur les quinze jours de préparation devaient nous permettre d’être prêts sur le premier test en Italie et sur le rebond, quelques jours plus tard à Dublin. On verra samedi, à l’Aviva, si on a réussi ou pas.

Qu’avez-vous pensé de la grande première d’Ethan Dumortier, à l’aile ?

Il faut l’accompagner. C’était sa première cap et c’est un moment important dans la carrière d’un joueur. Ethan est resté bien focus (concentré, N.D.L.R.) sur le match et a marqué un bel essai en première période. Il aurait pu gamberger mais ne l’a jamais fait. Sur la partie émotionnelle, il a donc été solide.

Coment avez-vous jugé l’Irlande ?

Quand tu joues le dimanche, tu passes en général un bon samedi… Et hier, on a vu deux grands matchs de rugby à Cardiff et Twickenham… J’ai vu deux grands vainqueurs : les Irlandais et les Ecossais.