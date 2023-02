De tous les face-à-face de cet Italie-France, le duel des arrières toulousains éclipse largement les autres. Le spectacle est garanti.

Ange Capuozzo, le joyau italien

La principale menace italienne est bien connue des Français. Né d'un père issu d'une famille originaire de Naples ayant émigré d'Italie après la Seconde Guerre mondiale, Ange Capuozzo, 23 ans, a éclos à Grenoble avant de rejoindre Toulouse l'été dernier. Capé pour la première fois en mars 2022, l'arrière-ailier avait "offert" pour sa deuxième sélection un succès historique à la Nazionale à Cardiff et avait été un des acteurs majeurs du triomphe face aux Wallabies, en novembre, avec un doublé (suivi d'un autre essai face aux Springboks).

A 23 ans, Ange Capuozzo incarne le renouveau et l'avenir du rugby italien. Ses appuis, son explosivité et son flair offensif en font une arme dangereuse pour ses adversaires et une très bonne raison d'allumer la télévision pour les téléspectateurs. Sous les couleurs du Stade toulousain, qu'il a rejoint l'été dernier, celui qui a été consacré révélation mondiale de l'année 2022 par World Rugby a rapidement tenu ses promesses : auteur d'un doublé face à Montpellier le week-end dernier, il s'inscrit pleinement dans le jeu à la toulousaine même si, sur les basiques du poste de 15, il garde une marge de progression notable.

Rien d'étonnant à ça à 23 ans et avec seulement six mois de Top 14 dans les jambes. Mais le potentiel, immense, autorise tous les espoirs. Ce dimanche sera-t-il un nouveau jour de gloire international pour l'Isérois d'origine ? Le XV de France fera en sorte qu'il ait le moins d'espaces possibles. Sinon, attention danger.

Thomas Ramos, la force tranquille

Fabien Galthié a finalement tranché : le numéro 15 sera porté par Thomas Ramos pour le début du Tournoi. Le Toulousain, concurrencé par Melvyn Jaminet pour le poste, a gagné sa place sur le terrain. "Vous connaissez le parcours de Thomas Ramos. Il a répondu présent en novembre dans un contexte compliqué", a salué Fabien Galthié ce vendredi, à l'heure d'annoncer sa composition.

Avec Toulouse, le Mazamétain a réalisé une première partie de saison de très haut vol, que ce soit à l'arrière et à l'ouverture. Porté par sa confiance et par une insolente réussite, il avait abordé la tournée de novembre sur une dynamique très favorable. Propulsé dans le XV de départ en l'absence de Melvyn Jaminet, Thomas Ramos a prouvé qu'il pouvait être un titulaire en puissance sur la scène internationale : on l'a vu inspiré offensivement, très précis dans le jeu au pied et rassurant pour le reste.

Fabien Galthié, qui demandait à être convaincu, a choisi de lui renouveler sa confiance. Pour la première fois, ce relanceur patenté, à la polyvalence précieuse, abordera la compétition dans la peau d'un cadre quand son Tournoi 2022 avait été réduit à 19 minutes, réparties en trois entrées. Dès ce dimanche, le Toulousain doit confirmer son statut, à commencer par les tirs au but, secteur dans lequel il affiche un tout à fait convenable 84% de réussite cette saison. Tout comme un certain Melvyn Jaminet... La France possède plusieurs 15 buteurs de haut niveau. Personne ne s'en plaindra...

L'avis de Rugbyrama

Thomas Ramos a pris les commandes du poste d'arrière en équipe de France. La pression pesait sur ses épaules en novembre et il a assumé. Face à un Capuozzo qui sera très surveillé par la défense bleue, le plus vieux des Toulousains pourrait tirer son épingle du jeu. Surtout que Thomas Ramos est dans une forme resplendissante depuis le début de saison. Avantage Ramos donc, pour ce duel de virtuoses.