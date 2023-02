Le demi de mêlée et capitaine des Bleus était lucide sur la prestation des siens, ce dimanche, à Rome (24-29). Il a évoqué les difficultés collectives de la sélection tout en se projetant avec ambition sur la prochaine échéance dans ce Tournoi.

Comment expliquez-vous vos difficultés à mettre votre jeu en place sur cette partie ?

Déjà, je pense que c’est dû aux Italiens qui étaient très bien en place. Même quand on arrivait à avoir de la continuité, on avait du mal à breaker, à trouver des surnombres. On a beaucoup essayé de trouver des solutions à la main. On a été un peu impatients, il y a eu des passes au contact qui leur ont offert des turnovers.

A l’heure de jeu, lorsque les Italiens ont inversé la tendance, avez-vous ressenti de l’inquiétude ?

On sentait que l’on n’était pas dans une bonne passe. Mais l’équipe a connu des scénarios autant, voire plus compliqués que celui-là. C’est dans ces moments que l’expérience du groupe a servi. On n’était pas non plus submergé mais nous leur donnions trop de choses, notamment des pénalités qui leur ont permis de jouer dans notre camp. Ça dépendait beaucoup de nous. Il fallait que l’on revienne chez eux et faire des choses simples. Il n’y a pas eu d’affolement.



Comment expliquez-vous vos 18 fautes ?

On a eu du mal et on n’a jamais trouvé la solution sur la discipline. Si ce n’était pas au sol, c’était dans les mauls... A un moment, on s’est dit que l’on allait moins contester les rucks et privilégier la circulation défensive.



Offensivement, le salut est venu des passes au pied. Était-ce prévu ?

Ça fait partie de nos options de jeu. Il faut trouver des espaces, que ce soit à la main ou au pied. On y est parvenu à deux reprises avec du pied sur les ailes. Il aurait peut-être fallu appuyer davantage là-dessus car ils étaient très nombreux sur la ligne et compacts défensivement.



Comment appréhendez-vous le défi en Irlande, chez le numéro 1 mondial, qui a encore été impressionnant samedi, qui n’a plus perdu depuis deux ans à domicile ?

Rien que de dire ça suffit à poser le contexte. Cette équipe est très en place, sûre de ses forces, elle a attaqué le Tournoi de la meilleure des manières, sort des matchs plus que maîtrisés. On sait où l’on met les pieds. Il faudra que l’on monte notre niveau dans tous les secteurs. Mais ce sont de bons matchs à jouer.